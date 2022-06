Raffaele Auriemma: “Cosa si saranno detti a Palazzo Donn’Anna…”

Raffaele Auriemma, giornalista, dai microfoni di Marte sport Live, in onda su Radio Marte , dice la sua sul rapporto Mertens-Adl, e non solo:

“Il contrattato con il Napoli questo biennio a 4,5 milioni di euro, ed ora per altri due anni, vorrebbe gli stessi soldi, mi sembra una distonia rispetto. a quanto de Laurentis ha prospettato, cioe 1,2 milioni. Ora mi chiedo, Cosa si saranno detti nell’abitazione di Mertens a palazzo Donn’Anna.? Perché se noi sappiamo che il Napoli ha in mente una cifra, Il calciatore dice un’altra, Allora vuol dire che in quella circostanza non si sono detti assolutamente nulla. Altrimenti un minimo ci deve essere. Tu vieni a casa mia, Tu mi dici una cosa? Io ne dico un’altra., Arriviamo ad una conclusione, mi mandi la tua proposta, e non può essere tanto distante. Dalla mia, perche altrimenti, se fosse così, bisognerebbe dire, va bene, Presidente, grazie., Ma ho altre idee.”

Auriemma rincara la dose…

“Ammettiamo anche che il giocatore possa avere ricevuto altre offerte., Ma il ragionamento fatto a casa sua resta., se de Laurentis. gli avrà detto, spero, guarda noi non possiamo. consentirci il tuo stipendio per i prossimi due anni., Fammi tu un’offerta. la stessa cosa, ricordiamolo, è stato chiesto ad Ospina., se Mertens gli fa l’offerta di 4 milioni. Vuol dire che il discorso non è servito. Assolutamente a niente, che ci sia o meno l’offerta di un’altro club.n, tuon puoi chiedere 4,5 milioni e mezzo di euro. più bonus per due anni! caro presidente è stato un grande piacere e un onore averla a casa mia ma purtroppo io con le sue cifre non riesco a starci e quindi dobbiamo chiudere il rapporto, perciò mi sembra strano, Caro Presidente è stato un grande piacere e un onore averla a casa mia ma purtroppo io con le sue cifre non riesco a starci e quindi dobbiamo chiudere il rapporto, perciò mi sembra strano, non ci dimentichiamo il caso Ospina., ricordando che tutto dovra esser fatto entro il 30 giugno visti i contratti.in scadenza di entrambi.. Anche ad Ospina e stato chiesto che cosa pensi di fare? Ben sapendo che il Napoli ha sottoposto ad Ospina un contratto da 2,2 netti, che poi sono 4 all’ anno, che rientrano nei parametri che De Laurentiis si e’ imposto per la prossima stagione, altrimenti si va avanti, si guardera’ un ‘ altro portiere, e nel Napoli mi risulta essere l’ultimo dei problemi”

