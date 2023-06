Raffaele Auriemma attacca ferocemente Koulibaly: “Uno che aspettava l’occasione di andare via per guadagnare di più, non può dire a chi è qui di non andarsene…”

Quest’oggi, Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune parole ai microfoni di “Si gonfia la rete”, programma in onda su Tele A. Il giornalista si è focalizzato sul Napoli, in particolare su Koulibaly, in seguito all’intervista rilasciata a Il Corriere alcuni giorni fa.

“Uno che se n’è andato da Napoli e che negli ultimi tre anni aspettava l’occasione buona per andare via per andare a guadagnare di più non può dire a chi gioca ora a Napoli di non andarsene. Se tu stai così bene a Napoli, tra l’altro Koulibaly guadagnava 6 milioni netti all’anno, perché te ne vai per soldi?”. Queste le parole espresse dal giornalista italiano.

