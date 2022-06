Raffaele Auriemma: ” ADL vuole che sia Koulibaly ad accettare la Juventus…”

Raffaele Auriemma, giornalista partenopeo, ha detto la sua a “Marte Sport Live” trasmissione di Radio Marte, sul momento del Napoli:

“ molta pressione, lo capite? Massimiliano Allegri vuole prendere calciatori di grande esperienza, che siano anche avanti con gli anni. Pensate che il più giovane e poco bati mi ha vinti 9 quasi di anni e torna già a pagare dopo essere stato in Premier al Manchester United. Poi sta per prendere. Di Maria ormai è un passo e ora ora e fare in modo che quella li si convinca ad andare alla Juventus, de Laurentiis sarebbe stato già convinto con una somma prossima e 40 milioni di euro. Però la questione è molto delicata, molto delicata, perché nel caso Higuain si disse. Giustamente che c’era la clausola delle storie che il calciatore ha accettato di andare alla Juventus. Ora non si può fare questo perché Koulibaly non ha una clausola rescissoria e quindi la cessione sarebbe voluta certo per de laurentiis incassare 40 milioni per un calciatore a scadenza di contratto sarebbe tanta roba, però questo calciatore si chiama koulibaly, quindi Che cosa si attende, Eh? Credo che il Presidente attenda che Koulibaly dica di sì alla Juventus. Quindi per adottare sempre la stessa metodologia e cioè dire guardate quelli bravi, vuole andare alla Juventus, quindi io lo vendo alla Juventus? Eh, allora accadrà questo. Intanto la Juventus sta spingendo forte nei confronti dell’agente di quelli validi. Che fallì, ramadani è fallita, magari come vuole convincere il Napoli ad accettare con libania la Juventus per circa 40 milioni, incassando i 40 milioni e prendendone una quindicina di questi? Per acquistare Nicola milenkovic della Fiorentina, che ne ha un’altro. assistito di faliii Ramadani quindi il millennio che ci sarebbe stato individuato come sostituto dicono i balli già in questa stagione”

