Raffaele Auriemma: “13 volte in testa con il Milan, se non vinciamo e loro si…”

Raffaele Auriemma, ai microfoni di Radio Marte, nella trasmissione Marte Sport Live ,ha espresso un giudizio sul campionato degli azzurri, facendo i conti dello scudetto sfumato:

“Il Napoli ed il Milan sono stati in testa alla classifica lo stesso periodo di giornate 13 a testa, se il Napoli non vince lo scudetto ed il Milan si, e perché il Napoli ha sbagliato qualcosa rispetto ad una competitor per il suo stesso livello, 13 volte il Milan 13 volte il Napoli”

