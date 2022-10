Raffaele Ametrano: “E’ lui il vero Leader…”

Raffaele Ametrano, ex calciatore ed oggi allenatore, e’ intervenuto a Radio CRC alla trasmissione “Si gonfia La Rete“. E sul Napoli ed il suo tecnico, si e’ cosi espresso:

“Sono passati anni da quando mi ha allenato Spalletti, era il suo debutto in Serie A. Era giovane, aveva tante idee, la squadra giocava benissimo e lui è stato davvero molto bravo perché sapevamo sempre cosa fare in campo. È stato un grande insegnante di calcio e si vedeva che era un predestinato.

Ha affinato, negli anni, le sue competenze ed è un uomo di grande intelligenza. Ci sono tanti allenatori che preparano alla grande le partite, però la partita tante volte è diversa da come l’hai pensata e lì ti deve fare la differenza il tecnico.

Al Napoli, attualmente, è un leader assoluto perché sta gestendo grandi giocatori che non sono ancora campioni.

Lo scudetto è l’ambizione di tutti gli allenatori italiani, l’anno scorso è capitato a Pioli e mi auguro che sia arrivato il momento di Spalletti.

Il Napoli è la squadra più forte di tutte, ha il maggior entusiasmo ma non deve commettere troppi errori quando ci sarà un momento no. Non devono cadere nella solita depressione, ma accettare il momento e superarlo.

È difficile capire lo spogliatoio dall’esterno, il Napoli deve gestire sia la coppa che il campionato. Chiunque andrà in campo farà sicuramente bene perché hanno una rosa veramente forte con giocatori importanti.

Devo ringraziare il presidente Basentini e Pasquale Casale che sono venuti a vedermi e hanno avuto il coraggio di prendermi e farmi esordire in Serie C. Ad oggi manca coraggio verso i giovani, anche perché gli allenatori non hanno tanto tempo e vengono messi troppo facilmente in discussione.

Il calcio italiano non ha mai dato tempo agli allenatori, anche se ha l’idea di far giocare i giovani perché poi viene messo subito in discussione.”

