Rafa Marin Napoli ci siamo.

Sarà il difensore spagnolo, il primo acquisto per Antonio Conte. Accordo trovato tra Napoli e Real Madrid, per un prestito con diritto di riscatto, fissato a 12 milioni. Per i blancos la possibilità di un diritto di recompra intorno ai 30 milioni di euro, il Real sta trattando per abbassare la cifra, a 26 si dovrebbe chiudere.

Già nella giornata di domani ci dovrebbero essere le visite mediche, a Villa Stuart per chiudere l’operazione.

Il classe 2002 cresce nella cantera madridista, nell’ultima stagione è stato girato all’Alaves , dove ha collezionato 35 presenze.

Piaceva anche a Milan e Juventus, Manna si è mosso in anticipo, vista la sua predisposizione al mercato dei giovani.

Marin gioca prevalentemente da terzino, ma ha la duttilità di giocare sia in una difesa a tre, che a quattro.

Nello scacchiere di Conte, dovrebbe essere un jolly del reparto, capace di muoversi sia come braccetto di destra, che da centrale.

Chiusa quest’operazione, il ds Manna, sposterà le attenzioni sul centrale di difesa. Come già anticipato, il reparto arretrato sarà la priorità, su cui il Napoli lavorerà, in questa prima fase del mercato.