Radu: Proveremo a portare a casa il risultato.

Il portiere del Venezia, Ionut Radu è stato protagonista dell’incontro tra tifosi e calciatori. Nell’occasione ha rilasciato alcune dichiarazioni, per Tuttomercatoweb, dove parla delle difficoltà, che incontrerà nella sfida contro il Napoli:

“Hanno tante individualità, che rappresentano dei pericoli. Giocatori forti come Lukaku o Raspadori, difficile fare un nome. Noi dobbiamo fare il nostro, restare compatti e provare a portare a casa il risultato”

L’ex portiere dell’ Inter, in questa stagione è stato nominato due volte, come man of the match, un riconoscimento che dedica alla squadra:

“Sto facendo il mio, contento di fare bene. Soprattutto è importante che la squadra stia reagendo bene, ci manca solo la vittoria”

Infine gli viene chiesto se ha studiato il modo di tirare i rigori di Lukaku:

“Non posso dirlo, non vogliamo dare al Napoli, nessun vantaggio. Cercherò di fare del mio meglio”

Una gara dal sapore particolare, per il portiere rumeno, che in passato ha vestito la casacca nerazzurra. Sarà sicuramente osservato speciale da Simone Inzaghi e company, in una partita che rappresenta uno snodo fondamentale, tra testa e coda della classifica.