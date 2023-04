Radar sonoro allo stadio. Che fine ha fatto il Calcio?

Fermate il Calcio voglio scendere. Del romanticismo popolare, delle bandiere come testimonianza, non è rimasto nulla e sempre più si procede verso uno spettacolo per pochi. Dopo i biglietti nominativi, la tessera del tifoso, la fidelity card ed i tornelli, con tutta la tracciabilità del biglietto, allo studio ed al vaglio degli addetti, è arrivato il radar sonoro. Pare sia un dispositivo audio, capace di indirizzare telecamere di sicurezza, cogliere incongruenze al sistema operativo e registrare eventuali illeciti sugli spalti. Sembra più un sistema da banca o da museo internazionale che da stadio di calcio. Siamo tutti d’accordo sulla necessità di mettere in sicurezza chi frequenta gli stadi, di qui a renderlo un fortino, un aeroporto o una banca, ce ne passa.

La questione sicurezza non è in discussione. Piuttosto quello su cui vogliamo riflettere riguarda l’opportunità di farlo in questo modo.

Il modello Thatcher è praticabile in Italia? Ha veramente funzionato? È replicabile l’atteggiamento adottato con gli Hooligans nel campionato italiano?

Si tratta di fenomeni diversi per cultura, modalità e di conseguenza soluzione.

In questo confuso stato di cose, con un rimbalzo continuato e continuativo di scarica barile, dove enti e ministeri “giocano” allo scarico delle responsabilità, ha fatto chiarezza nella vicenda De Laurentiis vs tifoseria, il presidente di Lega, Gravina.

Il numero uno di Lega, si è schierato al fianco del presidente De Laurentiis. Una sponda importante per patron Aurelio.

Per una volta Lega e Ssc Napoli, condividono la rotta. Affrontare la questione “tifo violento” con fermezza e decisione. Possibilità che pare spinta dalla metodologia, adottata, dal governo Meloni in carica.

È il modo giusto?

Soltanto le urne ce lo diranno.

