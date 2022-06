Quotidiano Spagnolo Marca: “Rilancio del Napoli per Maximiano, Il Granada apre al prestito”

Il Napoli non ha ancora idee chiare sulla questione portieri in vista della prossima stagione. Con Ospina ormai andato via e il rinnovo di Meret ancora non definito, il club partenopeo continua a guardarsi intorno e, in questo senso, interessanti novità arrivano dalla Spagna. Il quotidiano Marca nella sua versione online parla infatti di un’accelerata del club partenopeo per Luis Maximiano, portiere classe ’99 del Granada

Apertura del Granada – Con la retrocessione del Granada la clausola risolutoria di Maximiliano è scesa da 25 a 12.5 milioni di euro. Ma il Granada, vista anche la volontà del giocatore di andare via, ha aperto a un prestito con diritto di riscatto che si tramuterebbe in obbligo in caso di mancata promozione in Liga al termine della prossima stagione. Sono queste condizioni molto favorevoli al Napoli che, da tempo, segue Maximiano. E ora lavora per stringere l’accordo su queste basi.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati