Il Napoli, sconfitto clamorosamente dalla Cremonese, vuole proseguire la marcia trionfale in campionato e chiudere il girone di andata almeno mantenendo i 9 punti di vantaggio sul secondo posto. I partenopei saranno impegnati oggi contro la Salernitana, senza vittorie nelle ultime sei uscite.

Cancellare l’eliminazione dalla Coppa Italia e ripartire dalla cinquina rifilata alla Juventus. È questo l’obiettivo della squadra di Luciano Spalletti, che chiuderà un girone di andata di assoluto livello con il derby campano.

La complicata settimana dei granata si chiuderà quindi con un turno sulla carta proibitivo. La capolista arriva dal passo falso casalingo con i grigioriossi, ma con un ritmo impressionante in Serie A.

I bookmakers bancano gli azzurri

Dunque largamente favorita dagli analisti. Infatti, non dovrebbero esserci troppi problemi per la quota atribuita agli azzurri, offerta a 1,30 su William Hill, quota che sale leggermente, a 1,31, su Olybet.it. Fissato tra 5,25 e 5,96 il pareggio mentre il colpo degli uomini di Davide Nicola – in panchina dopo l’esonero revocato in poche ore dal presidente Iervolino, che ha deciso di confermare il tecnico autore della miracolosa salvezza dell’ultima stagione – oscilla tra 9,09 e 10 volte la posta. La sfida tra il miglior attacco del campionato – quello del Napoli – e una difesa reduce dagli otto gol subiti a Bergamo, vede avanti in quota l’Over 2.5, a 1,54, contro l’Under 2.5 visto a 2,47.

Con l’assenza di Kvaratskhelia annunciata in conferenza stampa da Spalletti, il peso dell’attacco del Napoli è tutto su Osimhen, visto come marcatore per il terzo match di campionato consecutivo a 1,65 quota che sale a 3,40 nel caso sia ancora lui ad apire le marcature dell’incontro.

In casa granata invece occhi puntati sul capocannoniere della squadra, Boulaye Dia, visto in rete a 5 volte la posta.

