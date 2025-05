Quota scudetto bassa: i motivi

La quota tricolore, quest’anno, raschia il fondo della dignità aritmetica: potrebbe bastare addirittura un risicato 79, roba da far arrossire i Diavoli rossoneri degli anni bui. Il Napoli può chiudere a 82, l’Inter si ferma a 81. Una lotta più da usato garantito che da vetrina europea. Livello basso? Forse sì, ma almeno il prestigio europeo delle italiane si è tolto di dosso la muffa delle figuracce recenti: Inter alla seconda finale di Champions in tre anni, l’Atalanta regina dell’Europa League 2022-2023, e la Roma che vinse la Conference con Mourinho.

Ma perché questa miseria di punti? Contingenze, si dirà. E convenienze, si potrebbe aggiungere.

L’Inter è squadra d’alto lignaggio ma a corto di primavere: molti muscoli, poca freschezza. Ha puntato tutto – o quasi – sulla Champions, e chi va a dama in Europa spesso perde il cappello in patria. Come se non bastasse, l’ardita follia di Simone Inzaghi, che ha voluto onorare anche la Coppa Italia, l’ha portata a una semifinale col Milan, poi persa, lasciando il trofeo alla bellissima sorpresa chiamata Bologna di Vincenzo Italiano.

Il Napoli, campione due anni fa, ha totalizzato 44 punti all’andata ma poi si è sfibrato nel ritorno, fermandosi a 35. Perché? Conte non è un mago e il suo Napoli non è squadra nata ieri: tra l’età avanzata di Lukaku, i muscoli di vetro di alcuni giocatori e un logorio fisico che stride col suo calcio ad alta intensità, questo calo era preventivabile. La cessione di Kvaratskhelia al PSG – ironia della sorte, prossimo avversario dell’Inter in finale di Champions il 31 maggio – ha tolto al Napoli l’ultimo grammo di fantasia.

E le altre? Beh, la Roma ha regalato quasi mezza stagione, prima che Ranieri si rimettesse il cappello da pompiere. La Juventus ha sbagliato mercato, allenatore e pure la cartina. L’Atalanta, costante e piacevolissima, non ha mai avuto nel DNA i famosi 80 punti. Il Milan? Non pervenuto. Una diaspora tecnica ed emotiva.

Alla fine, il Napoli ha retto il passo dell’Inter, fino a quando i nerazzurri si sono piantati, esausti tra viaggi europei e coppe nazionali. Le altre hanno alzato bandiera bianca, una dopo l’altra. Un tempo si parlava di scudetti sudati, ora si vince quasi per inerzia. Manca l’epica, latita la visione, si naviga a vista in un campionato dove più che allenare, si deve sopravvivere. L’Italia rialza la testa in Europa, ma in patria la testa la si perde troppo in fretta. Il campionato si deciderà all’ultimo atto. Il Napoli ha un punto di vantaggio sull’Inter. Ambo affronteranno avversarie senza obiettivi ma, in un’annata pazza e rocambolesca come quella attuale, il verdetto finale si avrà magari dopo 10 minuti di recupero dell’ultimo match. Spareggio (scenario pur improbabile) permettendo…