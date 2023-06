Qui Napoli: Se prima erano 40 a ballare gli Hully Gully, adesso son 39 a ballare gli Hully Gully. Ciao Italiano. Eccolo il tiro…Mancini di Adl!

Qui Napoli: I Campioni d’ Italia, sono alla ricerca di un nuovo tecnico, dopo l’anno sabatico richiesto da Luciano Spalletti. Circolano voci incontrollate, una quarantina i nomi di tecnici accostati al Napoli, che personalmente ho limitato a tre profili, ma mai inserito colui che è stato depennato dalla sua società di appartenenza, il riferimento a Vincenzo Italiano e puramente casuale

Sembra infatti, che il colloquio avuto dal tecnico con Joe Barone., Dg della Fiorentina, abbia avuto esito positivo, per cui il progetto Commisso continuja , ed il “pupillo” di Adl continuerà la sua crescita professionale con la squadra Viola.

E adesso? E qui casca l’ asino! Celebre frase presente nel film Mi Manda Picone, Adl dovrà correre ai ripari visto che Italiano è stato depennato dalla lista dei quaranta e passa allenatori! Ma probabilmente, nella ricostruzione, vi siete persi un passaggio molto importante…Entro ilo 27!

Attenzione, non perche’ sia il giorno di San Paganino, per chi lo riceve beato lui!, ma facendo un passettino in avanti, il 14 Giugno inizia la Nation League, e si concludera’ con la Finale il 18…Ci starete sicuramente arrivando!

Vi do un altro indizio, stavolta son sicuro che indovinerete, ha vinto, da CT, il titolo Europeo con la Nazionale Italiana, 11 Luglio 2021, ed in piu’, voglio essere buono, vi dico anche che il 24 Marzo 2022, dopo la sconfitta contro la Macedonia a Palermo per 1 a 0, siamo andati fuori dal Mondiale in Qatar (Jorginho reo di due rigori sbagliati sullo 0 a 0).

Bravi, avete indovinato, si tratta proprio di Roberto Mancini, il quale realizza un desiderio voluto da tempo, quello di allenare il Napoli, oggi Campione d’ Italia, che il suo predecessore Spalletti luciano, lo ha reso Godibile e preciso, nel gioco e nel gruppo

Quindi il nuovo Napoli, come sembra, ripartira’ con il CT della nostra Nazionale, e chissa’ che l’anno sabatico di Spalletti sia già finito prima ancora di cominciare! Alla fine, una telefonata allunga la vita…ed anche blocchi Shaft di contratti ancora in corso potrebbero essere sbloccati! Ora la palla passa nelle mani di Adl e Gravina…

Quindi, ricapitolando, il sig. Vincenzo Italiano continua la sua strada in viola, la lista civica di Adl, somigliante al film Bluff, dove il presidente (Asso), dove mostrava di avere una scala reale, sul tavolo si presenta con una coppia…insomma, turlupinando tutti, e profittando della voglia di tornare in una panchina di Serie A, pesca il CT, portandolo alle pendici del Vesuvio

Cari Amici lettori di persemprenapoli.it, questa modalità di cineasta, usata per raccontare una notizia di mercato, più che fondata, è la consapevolezza che la SSC Napoli ha una sola figura che ne comprende tutte le sfaccettature e la costruzione della stessa…Aurelio De Laurentiis!

Cosa mi aspetto dopo il Mancio? Un mercato da Dio, riconferme dei big (Anche Kim), Partecipazione più attiva di Raspadori( pur sempre costato 35 milioni), Coprire i tasselli mancati(Gli eventuali ricambi di Lobotka, Anguissa e Zielinsky) Ma soprattutto, mi aspetto il suo silenzio dal primo turno di campionato in poi...visti gli effetti benefici avuti fino alla gara di Champions contro il Milan!(Un po’ di superstizione non guasta)

Nella speranza che non mi “licenziate” ne voi, né il mio editore, confermo in toto questa notizia, ed in data odierna la scrivo e pubblico, perché’ fonte sicura! Non dimenticando che l’unica e il Padreterno…ma per ora il numero non è in mio possesso! Appuntamento al 19 di Giugno…

