Qui Napoli: “I saggi chiedono intensita’ a Garcia negli allenamenti…” Desiderio oppure volonta’? Ma e’ palese il subire troppo

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno analizza il momento difficile vissuto dal Napoli da inizio stagione:

“La media dei tiri subiti è cresciuta nelle ultime gare, il Napoli ne incassa circa dieci a partita. Da questa tendenza viene fuori il dato dei gol subiti: il Napoli ha la sesta difesa del campionato, ha incassato sedici reti in tredici gare ufficiali, circa 1,2 a partita in media.

I numeri offensivi sono buoni: il Napoli ha il secondo attacco del campionato, la distanza dalle prime tre della classifica affonda le sue radici soprattutto nella fase di non possesso. Garcia proverà a metterla a posto con il lavoro quotidiano, tra i confronti con il consiglio dei saggi filtra il desiderio di sedute più intense per recuperare il feeling nel gioco e nell’atteggiamento in campo con più continuità”.

