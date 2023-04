Questore e Adl perché la bandiera azzurra la cassi e non favelli? Un club li buggera!

Il questore di Napoli Alessandro Giuliano sulle bandiere al Maradona, si era a cosi espresso in modo chiaro ed esplicito:

” Le regole per portare bandiere e striscioni prevedono una domanda preventiva da rivolgere alla Questura che, successivamente, fa delle verifiche riguardo il contenuto e il materiale di striscioni e bandiere prima di concedere l’autorizzazione a far entrare il materiale. La contestazione con mezzi legali e pacifici è assolutamente possibile, noi non perseguiamo chi contesta in maniera pacifica.”

Il Napoli poi aveva diramato questo comunicato in merito…

Il Napoli fa chiarezza: allo stadio Maradona è possibile entrare con bandiere e striscioni. Come? Basta fare una semplice comunicazione. E’ il contenuto di una nota diffusa dalla SSC Napoli sul proprio sito anche per fare chiarezza in riferimento alle discussioni in merito al mancato ingresso di bandiere e striscioni all’interno delle curve, anche per i gruppi organizzati. “Allo Stadio Maradona è possibile entrare con bandiere e striscioni – si legge sulla nota della SSC Napoli – Si deve solo seguire una procedura indicata sul sito ufficiale del Club azzurro dall’inizio della stagione”. “Questa procedura è stata seguita dai tifosi del Milan che hanno assistito all’incontro di campionato di domenica sera” in riferimento alla discussione sul perché nel settore ospiti sia consentito e nelle curve no. “

Se ci limitassimo alle parole del Questore Alessandro Giuliano e della SSC Napoli, il comunicato emesso sembra chiaro,il problema sarebbe bello che risolto, oltre che, evidenziare una omissione oggettiva da parte dei supporters azzurri, che non hanno avviato alcuna richiesta per l’ingresso di bandiere, vessilli e aste….

Se non fosse pero’ che un club campano di fede milanista, sito in zona Pozzuoli, abbia specificato, visto che era presente nel settore ospiti Domenica sera, di non aver avviato alcuna richiesta del materiale di cui sopra, ne alla questura, tanto meno al club di De Laurentiis, anzi, si potrebbe dire, senza offesa per nessuno, che poterevano far entrare di tutto, vista la concessione al controllo nei varchi d’ingresso settore ospiti.

“Tutto falso. Il Milan Club Pozzuoli rossonera non ha seguito nessuna procedura per entrare aste, stendardo e bandiera all’interno dello stadio Diego Armando Maradona”. Questo post uscito poi sparito dai social, spegne ancora di piu’ la luce della chiarezza!

E adesso cosa diranno le parti? Quello che e accaduto allo stadio Maradona Domenica Sera si puo’ senzì altro definire una pagina da bruciare, soprattutto se si pensa che stai vincendo uno scudetto a mani basse dopo 33 anni e senza Maradona! Ma ora, come ha fatto ieri alla radio ufficiale del calcio Napoli, il questore dovrebbe spiegare tale equivoco, o meglio, mancata equiparazione di comportamento tra tifoserie, senza dimenticare la solita modalità ambigua del presidente De Laurentiis, di sbagliare modi e tempi, otre che che toni offensivi generici, scaturendo astio tra la stessa tifoseria nei confronti del club.

ADL autolesionista? Probabilmente si! E se si pensa che la storia e lunga 19 anni, sarebbe anche ora, con tutto il rispetto verso l’intelletto partenopeo, che la smettesse di definirsi napoletano, per poi infangare di continuo il tifoso, oltre che la citta’ stessa, segnalandogli, e non e un’ dettaglio, che lui sul territorio aveva proclamato di essere uno di noi, ma non ha mai investito sul territorio, ne tanto meno creando strutture, tipo centro sportivo, oppure una sede della societa’, ricordiamo che la sua e’ a Roma e si chiama Filmauro!

Per tanto, e concludo, spero che da questo momento, fino a fine torneo, il presidente De Laurentiis romano di nascita, ricordiamo che il nonno era di Torre Ann.ta, faccia la cosa che ha messo , e mette, d’ accordo tutti quanti…SILENZIO! Anche perche’ se si deve creare confusione e danno, a discapito di equilibrio e vittoria, sarebbe la miglior cosa, ma una domanda me la pongo, sara’ davvero contento di vincere il titolo? E quando dovra’ adeguare i contratti?…Forse li vendera’ tutti chissa’…un’ po’ come le pecore nere…Mertens figlio di Napoli…poi figlio di NN…Insigne, KK. Ruiz…mi sa tanto di “Volevate li sordi…io invece te’ venno..”…Come si dice Non fate cio’ che faccio…ma fate cio che dico!

