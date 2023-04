Questo Napoli ha cuore, cervello e attributi: altro che “corto muso”

Per il Napoli, quella contro la Juventus è sempre una partita particolare, specialmente in questa fase della stagione, in cui gli azzurri volevano fortemente dimostrare di non aver subito alcun contraccolpo psicologico dalla eliminazione in Champions League. In effetti, allo “Stadium”, la squadra partenopea ha ripreso il filo di un discorso vincente, momentaneamente interrotto in semifinale dal Milan, palesando pragmatismo tattico e notevole solidità emotiva.

E’ innegabile che gli uomini di Spalletti, dopo aversi espressi per mesi in maniera ipercinetica, stiano tirando – magari pure inconsapevolmente – un po’ il fiato, pur continuando a interpretare un calcio organizzato e di grande qualità. Dunque, niente dominio palesato attraverso una serie stordente di passaggi ad alta intensità; almeno non per tutti i novanta minuti.

Bensì, in alcuni momenti, una gestione del possesso elaborato, con scarichi e ricezioni sul breve eseguiti in totale sicurezza, così da ottenere un duplice effetto: rifiatare con il pallone e stancare mentalmente gli avversari, costretti ad alzarsi in pressione o riaggressione, pur di sottrarre l’attrezzo dai piedi dei napoletani.

Inerzia ribaltata

Banale, tuttavia, etichettare il “sacco” di Torino come una vittoria di corto muso. Una colorata definizione nata proprio per alimentare il racconto sulla filosofia calcistica di Allegri, caratterizzata da uno stile di gioco speculare, a tratti addirittura conservativo. Certamente meno propositivo della capolista.

Quindi, al netto del classico atteggiamento minimalista della Juventus, volutamente schierata con il baricentro abbassato di diversi metri rispetto alla linea mediana, sembrava comunque che l’inerzia della gara pendesse dalla parte del Napoli. In totale controllo dei flussi, nonostante sia fosse affacciato sporadicamente nei pressi dell’area di Szczesny.

Del resto, nelle uniche occasioni in cui Osimhen – tra il 65’ e il 75’ – s’è trovato in situazione di uno contro uno, gli azzurri hanno poi avuto concretamente l’opportunità di sbloccarla.

Insomma, l’andamento generale del match lasciava presagire un pareggio, che sostanzialmente poteva accontentato entrambe. In questo scenario, però, affermare che la squadra di Spalletti l’abbia vinta con una botta di culo, è disonestà intellettuale.

Cambi decisivi

Questo tipo di lettura, infatti rimarca esclusivamente la bassa frequenza del giropalla azzurro. Tradizionalmente sviluppato a ritmi assai sostenuti.

Oggi, invece, il Napoli vuole amministrare le forze. Al punto che le rotazioni a centrocampo e gli inserimenti dei terzini appaiono meno incisive, perché dosate.

In ogni caso, netta la sensazione che il tecnico di Certaldo, nel preciso istante in cui ha preso consapevolezza di poterla vincere, è riuscito a cambiare la struttura della sua squadra con le sostituzioni.

L’ingresso di Elmas e Zielinski ha consentito di supportare la fase offensiva, accompagnando i movimenti di Osimhen in profondità. Il macedone, al contrario di Lozano che tende a isolarsi sull’esterno, è un tuttocampista di concetto, capace di consolidare il possesso, nonché collaborare nella risalita della palla. Abilità che gli hanno permesso di fare densità centrale, oltre che proporsi con gamba tonica e piedi educati all’atto della rifinitura.

Circostanza che ha determinato il cross chiuso in rete da Raspadori. Dando il là ad una gioia irrefrenabile, che ora aspetta soltanto la Salernitana ed il conforto dell’aritmetica per festeggiare…

