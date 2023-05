Questo il pensiero di Enrico Fedele su Giuntoli…

Enrico Fedele, storico procuratore dei fratelli Fabio e Paolo Cannavaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Forza Napoli Sempre, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte.

“Sapete come la penso su Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti: per me, farebbero bene ad andare via adesso, perché lo farebbero da vincenti. Giusto per Cristiano Giuntoli lasciare il Napoli per la Juventus? Sì, perché no? La Juve è una società come le altre e deve ricostruire: la sua ricostruzione sarà merito di chi saprà guidare questo cambiamento, quindi ci sta che un dirigente voglia andarci”.

“La Juventus – ha proseguito Enrico Fedele – è una società leader, al di là delle vicende recenti. Ora deve rinnovarsi e dovrebbe farlo anche a livello tecnico. Dopo sette o otto anni, si cambia. Tranne Ferguson, non vedo grosse eccezioni. Vale anche per il Napoli. Se fossi Spalletti, chiederei di andare via. De Laurentiis sa che l’unico paracadute è il mister, vedrete, lo accontenterà” ha concluso l’ex dirigente del Parma di Calisto Tanzi.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati