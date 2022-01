Querelle Napoli-Comune: diffida e messa in mora per 3,5 milioni di debito

Il Comune ha messo in mora il Napoli a causa del fitto mai pagato dello stadio. Pare che la società partenopea abbia maturato un debito di circa 3,5 milioni di euro per l’utilizzo dell’impianto di Fuorigrotta. Così, da Palazzo San Giacomo sono passati alle vie di fatto.

L’oggetto del contendere sono le quote per l’affitto del Maradona Stadium dall’ottobre 2019. Ovvero, da quando è entrata in vigore la convenzione per la gestione dello stadio da parte del club di De Laurentiis. Il Napoli non avrebbe mai pagato quanto dovuto all’Ente proprietario della struttura.

A tal proposito, è giusto ricordare che il management degli azzurri nei giorni scorsi aveva chiesto di rinegoziare l’accordo, giustificando la richiesta con gli effetti nefasti prodotti dall’emergenza Covid sull’intero Sistema-Calcio.

Il discorso di ADL è semplice: le ultime due annualità andrebbero riviste per via dei mancati incassi al botteghino, con lo stadio spesso chiuso al pubblico per le restrizioni governative.

Sostanzialmente, meno incassi per la società determinerebbero meno affitto per il Comune.

Il contenzioso tra le parti, quindi, sembra soltanto all’atto iniziale. All’orizzonte si profila un lungo braccio di ferro, che riguarderebbe pure i lavori all’impianto, sostenuti dal Napoli e mai riconosciuti dalle istituzioni cittadine.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati