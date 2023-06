Quel Marsiglia che Garcia non dimenticherà mai

Le dichiarazioni di Aurelio DeLaurentiis (“Mi piacerebbe arrivare in finale di Champions: ci metterei la firma e poi ce la giochiamo…”) durante la conferenza stampa di presentazione di Rudi Garcia, rappresentano il manifesto delle ambizioni presidenziali per la stagione che verrà. Insomma, con lo stile comunicativo che lo contraddistingue, il presidente ha scaricato un onere nient’affatto leggero sul nuovo allenatore.

Che probabilmente ha capito subito come funziona all’ombra del Vesuvio: per sopravvivere in una città dove la passione per la maglia azzurra viene presa come un sentimento serissima, la strategia vincente è mantenere un certo equilibrio. Non a caso, il francese ha glissato alle parole del produttore romano (“Ha messo l’asticella molto in alto, ma non è che non sogno anche io…”).

Da questo punto di vista, dunque, Garcia ha tutta l’aria dell’uomo in missione. Una sorta di predestinato, che deve mettere il palcoscenico europeo al centro del villaggio, come già è successo all’Olympique Marsiglia, nella stagione 2017/18.

OM diretto e verticale

Questa storia ha una premessa. L’anno prima, dopo un ventennio di gestione familiare, i Louis-Dreyfus passano la mano a Frank McCourt. Per rilanciare l’OM, il magnate americano nomina diesse Andoni Zubizarreta. La prima mossa dell’ex portierone del Barcellona di Cruijff è affidare la panchina proprio all’attuale tecnico del Napoli.

Quello tra Garcia e la società marsigliese diventa un connubio quasi perfetto. L’allenatore, infatti, appare talmente al centro del progetto, da plasmare la squadra, determinandone le scelte degli uomini in sede di mercato, nonché il sistema di gioco.

Un classico 4-2-3-1 poco incline a consolidare il possesso nella metà campo difensiva. Niente circolazione esasperata. Tantomeno l’idea di accettare i rischi del palleggio, per attirare in avanti l’avversario e ricavare spazio da aggredire dietro la linea di pressione. Bensì un calcio diretto e verticale, funzionale a recapitare il pallone sulla trequarti altrui nel più breve tempo possibile. In generale, il lancio lungo rientra nell’alveo delle opzioni prioritarie, dovendo stimolare la risalita della palla dal basso.

Sostanzialmente, i princìpi ispiratori sono semplici e facilmente decodificabili: limitare i tocchi dei difensori al minimo indispensabile e affidarsi al talento associativo dei principali offensive players, senza rinchiuderli necessariamente all’interno di raffinati movimenti predeterminati.

Trovando un connubio pressoché perfetto con il talento delle tre sottopunte.

I talenti di Garcia

Situazione in grado di esprimere appieno la filosofia di Garcia: ovvero, garantire grande libertà negli spostamenti dell’attacco, a caccia della soluzione migliori per finalizzare la manovra.

Quindi, i catalizzatori diventano Thauvin, Payet ed uno tra Ocampos o Sanson, che ruotano alle spalle del dinamico Germain.

Un centravanti a tratti atipico, perché compensa il ridotto contributo realizzativo, con una naturale predisposizione a connettersi con i compagni di reparto, svuotando il cono di luce centrale, al fine di favorirne gli inserimenti. Consentendo di fraseggiare sul corto, per formare costantemente rombi o triangoli.

Non è raro, così, vedere i trequartisti stringere, lasciando lavorare in ampiezza i terzini. Uno scenario che costringe gli avversari a continui adattamenti per assorbire i flussi del gioco marsigliese.

Una fase offensiva caratterizzata conseguentemente da funzioni piuttosto che ruoli specifici.

I risultati vanno ben oltre ogni previsione ottimistica e Garcia conduce la squadra in finale di Europa League. Peccato però che il Marsiglia incroci il suo destino con l’Atletico Madrid di Simeone: una doppietta di Griezmann ed il sigillo di capitan Gabi regalano l’ex Coppa Uefa ai Colchoneros.

