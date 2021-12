Quel gesto di Manolas che lo “riqualifica” come persona

Il rapporto tra Manolas ed il Napoli è giunto ormai ai titoli di coda. La reazione che hanno scelto i tifosi, per il modo con cui è maturato repentinamente il divorzio tra le parti, sembra orientata a non procurare nessun rimpianto.

Nondimeno, ci sono stati momenti in cui il greco appariva davvero il giocatore ideale, capace di trasmettere quella sensazione di feroce cattiveria agonistica, da consigliarne l’uso tutte le volte che in mezzo al campo c’era da non tirar indietro la gamba.

Poi, qualcosa deve essere cambiato nell’animo battagliero di Kostas, probabilmente talmente immalinconito dalla perdita della titolarità indiscussa, da maturare una impellente voglia di tornarsene a casa, profondamente nostalgico del campionato greco.

Così, Manolas ha deciso di lasciare Napoli, (quasi…) scappandosene. Ed il suo comportamento ha spinto molti, all’ombra del Vesuvio, ad andare addirittura oltre la considerazione meramente calcistica. Etichettando il difensore come una delle più grandi delusioni della storia contemporanea degli azzurri. Sul piano umano, prima ancora che professionale.

Eppure, nelle ultime ore è emersa progressivamente la verità sulla trattativa lampo con l’Olympiakos.

Esce Manolas entra Mandava

In effetti, Giuntoli aveva già concordato con l’entourage del difensore la sua cessione a fine stagione. Tuttavia, pare che la società biancorossa abbia spinto affinchè il Napoli concedesse a Manolas il nullaosta per anticiparne l’arrivo al Pireo.

Ebbene, Kostas ha rinunciato a qualunque forma di buonuscita, oltre alle spettanze di dicembre. Sostanzialmente, ha accettato di anticipare la tempistica del suo trasferimento. Nonchè, rinunciato a qualsiasi indennizzo.

Inoltre, ha restituito i 400.000 euro già avuti nel mese in corso, perdendo una somma pari a circa 1 milione, poichè l’ingaggio da 2 milioni e mezzo che percepirà in Grecia è lontano dai 4 di Napoli.

Calcoli opportuni da rimarcare, in quanto, grazie a questo gentlemen agreement, la società partenopea ha generato un gruzzoletto da reinvestire immediatamente nel mercato di gennaio. Il diesse azzurro ora può disporre di quei 3-4 milioni di euro pretesi dal Lille per anticipare al mese prossimo l’arrivo di Mandava, altrimenti rimandato a giugno.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati