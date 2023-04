Quanto vale Osimhen?

Non intendiamo in moneta, questo lo sapremo nella prima fase di mercato, per il momento, desideriamo interrogarci sul valore in campo.

Victor sposta gli equilibri?

Può farlo sempre?

È in una condizione che garantisca il risultato domani?

All in, poche chiacchiere.

Spalletti lo sa.

A vedere la flessione del Napoli negli ultimi incontri, leggi Milan, Lecce e Verona, Victor incide ed un bel po’.

Spalletti in questo ha qualche “colpa”. Il Napoli 5.0, apparentemente, non ha il piano b.

Luciano ha studiato una squadra sulla pelle del 9 nigeriano. Sin da Dimaro il Napoli 5.0 non ha mai fatto a meno di Victor. Prima Osimhen poi gli altri 10 avevamo scritto. Lobotka quando c’è Victor non ha alcun bisogno di alzare la testa, conosce perfettamente i tempi di inserimento e non ha da fare altro che lanciare. Ugualmente il discorso fila per Kvaratskhelia. Il potenziale del georgiano aumenta esponenzialmente se ha il riferimento dell’uomo mascherato.

Se così è, domani la cosa va dimostrata. È il tempo del corollario geometricio. Il tempo degli esperimenti e degli esami è agli sgoccioli. Serve che il risultato sia anche la prova.

