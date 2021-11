Quanto romanticismo in una serata di novembre

28 novembre, il cielo è grigio e le nuvole all’orizzonte fanno presagire l’inizio di una tempesta d’acqua sullo Stadio Diego Armando Maradona, ma noi siamo lì, tutti, uniti fedelmente alla nostra maglia, ai nostri ragazzi.

Questa sera non è come le altre, non è una semplice partita. Questa sera è la sera di Diego, del “Pibe de Oro”, dello scugnizzo argentino innamorato dei nostri colori e della nostra terra.

Noi siamo lì, ore 19.30. Buio. Quarantamila luci illuminano lo stadio, quarantamila voci intonano un coro che fa “Alé, alé, alé, alé, Diego, Diego…”, quarantamila tifosi rivolti con lo sguardo verso il centro campo per vedere quella statua di bronzo che rappresenta, non solo un grande giocatore ma un vero e proprio simbolo di questa città.

Tra gli spalti personaggi importanti: ex allenatori, ex giocatori, presidenti, amici che lo hanno vissuto ed ex bambini che lo hanno solo visto giocare, condividendo con lui lo stesso sogno. Ad un tratto, un brivido di emozione percorre la spina dorsale, quella statua inizia il suo giro di campo. Improvvisamente lo stadio è in silenzio, sul campo, delle luci ricreano i passaggi e il goal di Diego con il commento originale della partita.

Quei commenti di qualche anno fa che riuscivano ad eccitarti anche solo attraverso la radio, non come oggi freddi e distaccati. Ma d’altronde il calcio era un’altra cosa.

Silenzio, parla il Napoli

Per un istante tutti noi non vivevamo più in questo anno asettico del 2021, ma in una fredda, piovosa e meravigliosa serata degli anni ottanta.

Fischio d’inizio! Il Napoli con un meraviglioso possesso palla non lascia spazio alla Lazio, che con fatica cerca di fare muro nella sua area di rigore, ma gli azzurri sono agguerriti, è appena iniziato il 7’ minuto, la palla rotola incontrollata arrivando ai piedi di Piotr Zielinski, non perde l’occasione, calcia con il sinistro piazzando la palla nell’angolo destro della rete ed è GOALLLLL! PER IL NAPOLI…

Tutto il Diego Armando Maradona è in piedi, la voce fuori campo urla PIOTR e lo stadio risponde ZIE-LIN-SKI! I cori partenopei sono sempre più forti, i giocatori del Napoli sono felici, hanno energia da vendere, giocano con la gioia di quando erano bambini, giocano per il loro pubblico. Non è una partita è l’inizio di uno spettacolo.

Lo stadio è ancora in trepidazione per l’1-0 quando ad un tratto, il capitano con un assist cede la palla al folletto belga. 3 contro 1. Finta. I giocatori della Lazio sono spiazzati. Il pallone è incollato agli scarpini di Mertens, che con grande eleganza tira con il suo piede destro, entra in rete ed è GOALLL! Lo stadio è incontenibile, Ciruzzo Mertens esulta con il SUO popolo, fa un gesto con la mano per indicare “ Io sono qui” fiero della città che ama, fiero della maglia che indossa, fiero che in una notte così speciale lui sia tornato più forte di prima.

Gli azzurri lo sanno, I tifosi lo vedono, in campo c’è un dodicesimo giocatore. Un ragazzo bassino, riccio, con un fisico certamente non scolpito come quelli che vediamo oggi, ma con una innata propensione alla vittoria. Un ragazzo che parlava con il pallone, che giocava con i piedi e la testa. Un ragazzo che ha esultato per il goal di Mertens, perché esattamente come lui, condividono lo stesso amore chiamato Napoli. Lo scugnizzo belga lo sa. Sa che non è sufficiente una sola rete. Napoli merita di più.

Con un sogno nel cuore

Lo stadio inizia ad intonare un coro che recita “Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione…”. La Lazio è alle strette, cerca di rimontare. Tenta di invadere la rete avversaria. Ma Diego c’è. Devia la palla sulla traversa. Mertens tenta il tutto per tutto. È il 29’ minuto. Il Chuchi ha il possesso palla, la passa a Dries, che con precisione millimetrica entra nella rete avversaria. GOALLLL! 3-0 PER IL NAPOLI Il folletto esulta. I tifosi esultano. La gioia è incontenibile. Mertens esce dal campo con una standing ovation.

Spalletti non può credere al meraviglioso spettacolo che i suoi ragazzi stanno mostrando in campo. Alza le braccia per un applauso soddisfatto.

È il secondo tempo. Il Napoli si diverte in campo. Inizia a giocare con la tifoseria che ad ogni passaggio palla inneggia “olè” dagli spalti. C’è fermento, trepidazione, gioia. Il Napoli sta facendo sognare un intero popolo. Siamo entrati negli ultimi dieci minuti di gara. È l’85’ minuto. Le stanchezza inizia a farsi sentire. Ma gli azzurri non mollano. Combattivi fino in fondo il Napoli deve chiudere in bellezza questa notte magica.

Di Lorenzo passa palla allo spagnolo Ruiz, che con IL SUO MANCINO perfetto, piazza la palla nella rete della Lazio: GOOOOALLL!!!

L’arbitro fischia tre volte. La partita si conclude con un 4-0 per il Napoli.

Una serata da ricordare. Una serata in cui tutti noi abbiamo sognato. Una serata in cui abbiamo rivisto una vera partita di calcio. Quella che non si gioca solo con i piedi ma anche con la testa e il cuore. Noi tifosi ci siamo. I giocatori ci sono. D10s c’è.

Forza Napoli Sempre!

Francesca Corizza

