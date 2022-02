Quanti “tirapiedi” intorno al Napoli capolista

Il Napoli e’ la capolista della Serie A, ma nelle trasmissioni sportive Nazionali si parla di “smobilitazione”, piuttosto che di calcio giocato, come la vittoria che regala il primato agli azzurri in vista della gara di Domenica contro il Milan.

Osimhen al Manchester United, con De Laurentiis che avrebbe chiesto circa 100 milioni di euro (di questi tempi neanche il PSG spenderebbe tanto!), e che Koulibaly forse resta, senza dimenticare che Insigne e andato al Toronto( Unica notizia certa), e che questa sara’ l’estate di Fabian Ruiz, viste le tante richieste ed il rinnovo che non arriva.

Premetto che la notizia va sempre data, bella o brutta che sia, che il calciatore e’ l’imprenditore di se stesso, mio pensiero personale, e’ va dove lo pagano meglio, e soprattutto dove sa che la vetrina e’ migliore della precedente. Tutto giusto, tranne una cosa…

“Uh, ‘o ciuccio vola!” E ‘o fesso ‘nce crere!, detto napoletano che rappresenta la stupidita’ di credere che un asino possa volare, ma nel caso specifico, ha un senso diverso, e credo che proprio una trasmissione nazionale, cito la domenica sportiva, nelle persone dell’ex uomo Fantamercato Ciro Venerato, e della splendida ospite in studio, la spagnola Ana Quiles, che si divertono, il primo a preparare il biglietto per Manchester ad Osimhen( Inserendolo anche tra i vincitori del Pallone d’oro), l’altra sottolineando con un sorrisino sartcastico, l’impossibilita’ del Napoli a trattenere il suo connazionale Fabian Ruiz

In pratica, non si parla del Napoli per cio’ che sta costruendo in campionato, ma bensi’ a tirare i piedi ad un gruppo, che probabilmente, rispetto a chi e dietro, ma anche a chi a raggiunto, e per classifica avulsa, anche superato, viene messo alla “gogna” come un condannato senza possibilita’ di difesa.

Ripeto, il mercato ormai lo fanno i procuratori con l’avallo dei presidenti, questo e chiaro, ma la mancanza di rispetto, verso il lavoro di un gruppo che si sta giocando il campionato, e verso tifosi che sognano l’agniato traguado che manca dal 1990, beh questo e davvero inconcepibile ed inaccetabile!

Io non so cosa accadra’ fino alla fine del campionato, ne so se Osimhen Fabian Ruiz,o chi per esso andra’ via oppure restera’, ma una cosa la so, NAPOLI MERITA RISPETTO!, e credo, senza alcun dubbio, l’intervento diretto, quanto mirato, del dott. De Giovanni, ospite in video, e stato abbastanza chiaro: “Inquesto momento ci sia pochissimo da parlare di mercato”, da sottolineare la solita educazione partenopea, mancante, probabilmente, a chi manca di rispetto ad una citta’ intera, che in questo momento e’ sulla vetta piu’ alta del podio!

E chiaro, che in questo caso, ci vorrebbe non certo un tweet, ma sicuramente una voce che desse non solo lustro al momento, ma consapevolezza e la giusta cassa di risonanza, a questo plebiscito marchiano di assenza pregressa e perpetuata da parte di chi non considera ne la squadra ne il pubblico di Napoli.

Ma chiaramente stiamo parlando del nulla, visto che non e’ la prima volta che il silenzio sia il segno tangibile di quanto sottolineato, per poi prendersela, isolando, chi critica queste modalita’ di gestione francamente ancora oggi, contestabili.

Ma come si dice dalle nostre parti, Uh, ‘o ciuccio vola?…e’ continua a’ vola’!, questo e nient’altro conta adesso per i colori azzurri e per i tifosi di questa squadra, le altre cose lasciamole agli opinionisti, la cosa sicura e’ che il Napoli e’ primo in classifica, senza avere VAR di favore, senza essere Milanesi oppure di due colori, ma con un “ciucciariello” che vola in Serie A, augurando a questo popolo, i trionfi che merita tutta la citta’. Sperando che fino alla fine, le regole non vengano “trafugate“, da chi ha “rotto le freccie!”e non riesce a sorpassare!

