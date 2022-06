Quando per De Laurentiis… il denaro non e vile!

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che per alcuni addetti ai lavori, sarebbe finito sotto attacco, un po’ da tutto l’ambiente, ma probabilmente, chi non ha ascoltato la conferenza stampa di ieri, la vede in quest’ottica, oppure per interesse personale, tenta di difendere l’indifendibile, ma non stiamo qui a contestare tale pensiero, perche’ poco importante al momento

Cio’che ci preme di piu’, e rammentare alcune cose sul vil denaro, in merito alle considerazioni fatte per Ospina, Mertens e Koulibaly, dal patron azzurro, anche perche’ quando si tratta di conti ,risulta essere molto scrupoloso, soprattutto, se si parla di sue aziende!

Il vil denaro che ha salvato la De Laurentiis Family…Targato SSC NAPOLI!

Filmauro S.r.l. possiede il 99,8% delle quote di Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A., mentre il restante 0,2% è posseduto da Aurelio De Laurentiis, attuale presidente dell‘SSC Napoli ed allo stesso tempo proprietario della società cinematografica.

Senza dimenticare il CdA di famiglia, dal quale sgorgano fiumi di milioni, suddivisi nel nucleo De Laurentiis, anche se risulta un calo da 5 milioni di euro nel 2018/19 a 1,99 milioni di euro circa nel 2019/20, la cifra si alza nuovamente nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2021. Calcio e Finanza fedele testimone, La cifra per la stagione scorsa è pari a 2.207.500 euro.

Detto questo, specifica che andava fatta per capire il senso del vil denaro, andiamo a vedere come mai, questi ex tesserati, non sono stati additati come persone che hanno scelto il vil…piuttosto che accettare il gioco al ribasso del patron….

Aurelio e il gioco delle ..tre carte..,Cavani, Jorginho, Higuain

Cristiano Ronaldo, voi direte cosa c’entra? Da solo rappresenta l’azienda di se stesso, costa caro avere le sue prestazioni, ma ovunque abbia messo radici, ha portato vittorie, quindi si e fatto pagare come giusto che sia.

Ma noi avevamo Edinson Cavani, esploso a Napoli, e forse nel momento piu’ bello della sua carriera, con vittorie, gol a raffica, insomma, con qualche compagno piu’ forte ancora…NO! Torna in voga, la calcolatrice,ed ecco il PSG, che porta in dote 64 milioni di euro, e ciao bomber.

Stessa sorte, tocco’ a Jorginho, che crebbe bene nel “vivaio” Napoli, e quando divento’ un Top, arriva il Chelsea, e gli occhi sorridono a 63 milioni di…denti! Da ricordare che il Manchester City rimase fregato perche’ i blues, dell’ allora Roman Abrhamovic, versarono 8 milioni in piu’, e quindi ADL convinse a fare una scelta di “cuore”, quei soldi sarebbero serviti per Sarri, al brasiliano naturalizzato italiano.

Ma arriviamo alla ciliegina, Gonzalo Higuain, attaccante che come Cavani, ha lasciato gol a grappoli nel cuore dei tifosi azzurri, se ricordate, ma ora ve lo rammento io, fu ADL a dire che non lo avrebbe mai venduto alla Juventus rammentate? Con una clausola di 90 milioni, rammentate?Ora vi chiedo, come puo’ un tesserato fare le visite mediche per un altra societa’ senza averne il permesso dalla propria? Era Gennaio 2016? Ebbene, non solo andra’ alla Juventus, ma la cifra verra’ versata in due anni, e meno male che li voleva tutti e subito! Dimenticavo, venduto anche lui!

Il resto lo conoscete gia’, ora pero piu’ che il gioco delle tre carte, sembra un tresette a …perdere, perche sentir parlare di scudetto, mentre sta per avvenire l’ indebolimento di una squadra a cui serviva poco per diventare fortissima, beh, ne passa di acqua sotto i ponti. Mi rivolgo a coloro i quali abbiano a cuore il bene del Napoli, vigilate con attenzione sul bene di questa citta’, non vorrei che tra la De Laurentiis Football Club, Filmauro e il Bari, faccia la fine della Cassa del Mezzogiorno

