Quando partecipare non e’ uguale a vincere

Tutti scappano, non voglion piu’ partecipare, ma da cosa veramente però si vuol scappare? Non certo per l’amore della gente, e se non e cosi’, ne resta una sola …forse dal presidente?

In verità, e ‘ stato proprio il modus -operandi del patron, a causare questa fuga generale di chi rappresenta degnamente questi colori fino ad oggi. Ma poi vedi che tutto cambia, tutto e diverso da cio’ che si dice, e nessuno fa niente per fermare questa emorragia di fandonie gratuite

Per quanto tempo ancora, dovra’ andare avanti questo festival delle beffe, nei confronti di chi, regala piu’ di un posto in Champions, anzi meriterebbe rispetto quando se ne parla, e soprattutto preservarlo da attacchi di ignoranza razzista di scribacchini o pseudo giornalisti.

Se si sbandiera la napoletanità, e poi all’ atto pratico, la si offende, con false promesse, ed omesse verità, allora si capisce il perche’ c’e’ tanta distanza tra Napoli e Roma. E se Napoli ha ringraziato ed omaggiato con 40.000, ed in campo c’era il Cittadella, solo quella foto basta a far capire di cosa stia parlando

Ora non serve piu’ partecipare, bisogna vincere!, E se nn se ne ha ne voglia e ne forza, e giusto fare un passo indietro, non fosse altro per dare dignita’ prima a se stessi, se ne si e’ coscienti, e poi per chi, dopo tanti anni, stava tornando a credere, che quel perpetuo sottolineare dei senza palloni, poteva finalmente dileguarsi.

Ed invece, Giuda era lì, vigile affinché ciò non accadesse, pronto a vendersi per i 30 denari Champions, senza mai curarsi di loro, ma solo di se stesso e del benessere di chi lo idolatrava. Un benessere però, fatto di menzogna machiavellica, a danno di un amore indissolubile, che non è mai stato tradito, mentre Giuda, contava il recupero perduto, loro ancora oggi piangono quel sogno…mai veramente voluto!

