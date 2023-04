Quando la storia viene scritta …da una Stella!

La storia scritta…da un a stella!:

Gia’ immagino i caroselli a Viale Maddalena, strada che conduce all’Aeroporto di Capodichino, trepidante e’ l’attesa per i trionfatori della “Presa di Torino”, sponda bianconera, con squilli dei clacson che trombano per la città’, festeggiando, coloro i quali, sono stati gli artefici, forse inaspettati nel mercato estivo, di un vero e’ proprio “miracolo” sportivo.

Un’ attesa lunga 33 anni, ed un ricomincia da tre che ricorda di non lasciare acqua e gas aperto, prima di scendere in piazza, urlando a squarciagola, quella fede, simbolo di un popolo intero, che ha riportato in dote quel titolo che mancava dai tempi della stella!

Dalla Sanita’ a Santa Lucia, da Materdei ai Quartieri Spagnoli, passando per Fuorigrotta ed il Vomero…oppure il Rione Traiano, insomma una voce univoca quanto soave, che canta “La capolista se ne va…”…con vessilli che adornano strade e palazzi, di bandiere, sciarpe e gigantografie dei beniamini della storia del club partenopeo, che oggi, con onore e regolarità’, vincono Lo Scudetto dell’ Onesta’.

Le dediche, per meglio dire come usuale dalla nostre parti, o’pariamiento, va all’80% dello stivale, suddiviso in colori bianconerazzurrirossoneri, i quali, invidiosi e punti sul proprio “ego” di boriosita’ , ridicolmente antiquata e devastata dal ciuchino azzurro!, portano i segni dei “punti” , resi visibilmente indelebili , lasciati dalla scia azzurra ed inequivocabilmente logorati da qualsiasi tipo di reazione, avversa a fermarne la forza!

La seconda dedica, va alla tv spazzatura, anche nostrana sia chiaro, a quei fantomatici opinionisti, molti dei quali attaccati a bottoni “fantozziani”, dove una rete pubblica, consente lo sviluppo di una trasmissione grottesca e lottizzata, La Domenica Sportiva, concedendo tutto cio’ che e’ contro un popolo denominato partenopeo, offendendo, intelligenza e cultura, oltre che mostrando saccenza verso i Campioni D’ Italia!

Come dicevo, e non ritratto, anche noi,come categoria, dobbiamo rivedere alcuni atteggiamenti, che non sono scene da “ultras”, ma ricongiungimento con la propria provenienza, difendendo, senza aver alcun timore di perdere la poltrona della prima serata, coloro i quali, dal Lunedi’ alla Domenica, attendono i commenti dei giornalisti, speranzosi finalmente, che abbiano fine le offese, e ci sia il preposto, pronto a difendere onore e rispetto…ripeto,anche senza poltrona va bene uguale!

A conclusione di questo mosaico perfetto, dipinto pezzo per pezzo , dal “Lucianone “ di Certaldo, con un’orchestra che parte dalla Nigeria, passa dalla Georgia, e termina in Italia, con tappe Asiatiche, Uruguaiane, Portoghesi…insomma una sinfonia internazionale, che ha superato di gran lunga, quella della“Filarmonica di Vienna”.

A tal proposito, una parentesi doverosa, bisogna tenersi stretto il regista di tutto questo miracolo… il buon Cristiano Giuntoli, fiorentino di nascita ma partenopeo di adozione, che in gran silenzio,e dietro le quinte, ha messo insieme il meglio del “calcio sostenibile!”

Adl? Non l’ho certo dimenticato, ma essendo lui il “despota-creatore” di questo meraviglioso traguardo raggiunto, gli si puo’ solo dire grazie, per non essersi mai fatto condizionare dalla piazza, bella, coinvolgente, ma a volte anche fin troppo esigente, Insomma, un accentratore, romano di nascita, ma con passaggi sanguigni di origine Torresi, che si spera, grazie a questa vittoria, possano coinvolgere di piu’ l’imprenditore, a fare opera di “simpatia”, verso un’ popolo che ora e pronto a dedicargli “Oje vita…Oje vita mia”

Quando la storia viene illuminata dalla stella…D.A.M!

Ho volutamente lasciato in ultimo colui che e’la stella, come da titolo vuole, che ha riportato la storia a casa sua!Di quell’astro lucente che ha illuminato, in modo Machiavellico, rendendolo reale, il cammino del ciuchino azzurro…sto parlando del Re indiscusso del calcio Diego Armando Maradona!

Matto? Si! Come non si puo’ essere matto di lui,per chi, come me, scrive ed ama il calcio, non congiungere questo miracolo sportivo alla stella vera che ha indicato la via del tricolore!

Si Diego, questo scudetto e anche tuo, come lo e’ per il capitano eterno del Napoli, Beppe Bruscolotti (Pal’e’ Fierro!), per Gianni Improta (Baronetto dal Sangue Azzurro) tre uomini veri legati alla storia, che non si dimentica con una semplice cancellina, ma resta indelebile scolpita nella terra di una citta’, che tu dal cielo, e loro qua giu’, avete sempre difeso, amato e sostenuto, ed ancora oggi ne siete il simbolo della verace napoletanita’!

