Quando il giornalista trova il tifoso “abbagliato” da Adl, allora e sicuro che l’inc****tura e’ garantita! Del Genio attacca anche la categoria

Un tifoso del Napoli, ai microfoni di Telecapri, si è rivolto così a Paolo Del Genio: “Tu hai detto che Lozano non sta recuperando da un infortunio e che se non sta giocando è perché è arrivato un ordine dall’alto a causa della situazione contrattuale dell’attaccante (il calciatore, lo ricordiamo, non avrebbe accettato la proposta di rinnovo al ribasso proposta dal club). Perché fare sempre polemiche anche lì dove non ce ne sono?”.

Prona la replica del giornalista: “Io mi inc***o quando si tenta di prendere in giro i tifosi. Tu sei padrone di credere a chi vuoi, di farti fare fesso, io non ci sto. Hirving Lozano si sta allenando una meraviglia. Inoltre il calciatore, in amichevole, non era indisponibile perché aveva la maglia ufficiale e le scarpette con i tacchetti. Ti sembra normale che un giocatore infortunato si presenti in quel modo. Tu sei padrone di farti fare fesso da quesi giornalisti che ti ingannano da 20 anni”.

