Non tutto passa, anche se hai letteralmente dominato il campionato solo qualche mese fa. E’ quello che deve aver pensato Aurelio De Laurentiis, che nonostante lo Scudetto cucito sulle maglie, non ha dimenticato le fondamenta della sua policy aziendale.

Il presidente cerca soluzioni. Talvolta pittoresco nelle esternazioni. Quasi sempre polemico. Spesso genio visionario; spiritato nelle sue dogmatiche certezze, “mercantili” e gestionali, prim’ancora che spiritoso.

Alla fine, però, la faccia ce la mette lui. ADL infatti è uno che sceglie in proprio. Non lascia ad altri l’ultima parola. Che sia un procuratore riottoso, “insensibile” ai parametri imposti dalla proprietà in tema di ingaggi. Piuttosto che uno sceicco carico di petrodollari, voglioso di sedurre il più pregiato dei pezzi della rosa azzurra.

Sostanzialmente, mentre gli scenari cambiano repentinamente, DeLa rimane sé stesso. E coerente con il suo modus operandi prende prima Natan e poi Cajuste. Avvicinandosi (pericolosamente…) pure a Gabri Veiga.

Debiti e prestiti a iosa

A questo punto, necessaria una premessa, per comprendere l’alacrità del Napoli in questi ultimi giorni. Che ha concluso operazioni in linea con la classica filosofia di guardare oltre l’immediato, in prospettiva futura.

Che la Serie A, attualmente, poggi su una montagna di debiti è – tristemente – un dato di fatto. Scenario drammatico, in cui il mercato estivo non sfugge certamente alla tradizione tipica dell’italico pallone, cioè accumulare allegramente debiti per completare gli organici.

Anche il più ingenuo dei tifosi, quindi, capisce la differenza tra la strategia della società partenopea e la concorrenza.

Facendo leva sulla solidità strettamente connessa ai bilanci in ordine, gli acquisti dei Campioni d’Italia si concretizzano pronta cassa. Altro che formule creative o clamorosi scambi a parametro zero.

Mancando la disponibilità economica il modello di business cavalcato da chi dovrebbe provare a contendere il titolo agli azzurri è ovviamente precario. Fondato esclusivamente su prestiti, accompagnati dal semplice diritto di riscatto. Oppure con l’obbligo l’anno successivo; tuttavia pagandolo in comode rate pluriennali.

Mercato senza soldi

Insomma, De Laurentiis ha ripreso a battere la strada maggiormente frequentata nell’arco della sua ventennale presidenza.

Magari perché la comparsa sulla scena di un secondo player diverso dalla Premier League, inevitabilmente di un’altra dimensione e consistenza, come i sauditi, rende ormai ogni trading dannatamente complicata.

Ben venga, dunque, un proprietario come quello del Napoli, che abiura formule contrattuali – i prestiti – facilmente interpretabili alla stregua di un modo per fare mercato in entrata senza soldi…

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

LEGGI ANCHE Quelle che polemiche agitano il Napoli e turbano il gruppo

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati