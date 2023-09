“Qualità, colpi, velocità e duttilità e sembra destinato a conquistare sempre più spazio” Jasper Lindstrom avra’ ancora piu presenza nel Napoli

Il Napoli guarda ai prossimi impegni con fiducia, la squadra di Rudi Garcia vuole riscattare la sconfitta contro la Lazio. Il prossimo impegno sarà contro il Genoa, tra una settimana esatta. Il tecnico francese potrà certamente puntare su Jesper Lindstrom, il danese acquistato per circa 30 milioni di euro potrebbe essere uno degli uomini determinanti del Napoli, avrà sempre più spazio nella squadra azzurra. Ne parla il Corriere dello Sport.

Ecco quanto si legge: “Per la verità c’è un altro sospetto molto fondato nelle pieghe della squadra: Lindstrom ha qualità, colpi, velocità e duttilità e sembra destinato a conquistare sempre più spazio. Soprattutto nell’ottica di un’impronta tattica che, sul boulevard Maradona, continua a calcare tracce profonde di 4-2-4 in fase offensiva. Il trequartista danese ha esordito con la Lazio, con pochi allenamenti alle spalle, e ciò significa che Garcia ci crede, ma è anche vero che è un giocatore pronto, un nazionale con esperienza in Champions e in Bundesliga”.

