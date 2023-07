Quale futuro per Lozano? La MLS meglio della tribuna

Ormai è questione nota a tutti. Il messaggio che ha ricevuto Hirving Lozano durante l’amichevole con l’Hatayspor non appare neppure tanto velato. Se dopo un’ora di gioco Garcia cambia tutta la squadra, preferendo lasciare desolatamente in panchina solo El Chucky, allora significa che la situazione del contratto in scadenza incide sia nei rapporti con la società, che dal punto di vista strettamente tecnico.

Uno scenario assolutamente verosimile, perché la trattativa per il rinnovo col Napoli di fatto è lontana dal vedere la linea del traguardo. Pesa come un macigno la volontà del club di ridurgli l’ingaggio. Solamente abbassando le pretese economiche, infatti, andando così incontro alla politica gestionale di De Laurentiis, il messicano potrebbe continuare a vestire la maglia azzurra.

Insomma, una vigilia di compleanno decisamente amara, quella del messicano, che oggi compie 28 anni.

Secondo l’emittente radiofonica messican Wdeportes, Lozano sarebbe quindi sul mercato. L’interesse della MLS resta sempre vivissimo. I Los Angeles FC hanno sondato il terreno con gli agenti del calciatore per provare a tratteggiare l’operazione. Si vocifera addirittura di un’offerta già messa sul tavolo: un ricco quadriennale, con un aumento sostanzioso di ingaggio rispetto ai 4 milioni di euro percepiti finora all’ombra del Vesuvio. E la sensazione che l’affare potrebbe farsi non appare per nulla campata in aria.

