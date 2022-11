Qatar-Senegal, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Di Chiara Del Buono

Seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022 e la Nazionale ospitante è pronta a scendere di nuovo in campo. La formazione di Sanchez ha perso all’esordio contro l’Ecuador per 2-0, stesso risultato subito dal Senegal contro l’Olanda. Due sconfitte differenti che portano entrambe le Nazionali ad avere 0 in classifica, sperando che la partita delle 14 possa smuovere qualcosa in termini di punti. Ecco le probabili formazioni del Qatar e del Senegal.

Dove vedere il match

Il match fra Qatar e Senegal, in programma alle ore 14 presso l’Al Thumama Stadium di Doha, è visibile esclusivamente in chiaro su Rai 2. È inoltre disponibile la visione in streaming su Rai Play.

Le probabili formazioni di Qatar e Senegal

Ecco di seguito le probabili formazioni del Qatar di Sanchez e del Senegal di Cissé.

QATAR (5-3-2): Al-Sheeb; Pedro Miguel, Al-Rawi, Khoukhi, A. Hassan, Ahmed; Hatem; Al-Haydos, Boudiaf; Afif, Ali. Ct. Sanchez

Seguiteci su https://www.facebook.com/PSNapoli

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati