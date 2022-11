Qatar 2022, i match di domani e dove vederli

Qatar 2022, continua il cammino delle Nazionali che si contendono il titolo di Campione del Mondo. La

giornata di domani, mercoledì 23 novembre, prevede, alle ore 11:00, Girone F, Marocco Vs Croazia, su

Rai 2, per il Girone E, Germania Vs Giappone ore 14:00, su Rai 2, ancora Girone E, Spagna Vs Costa Rica,

ore 17:00, su Rai 2, si chiude la giornata con il match della sera, Girone F, Belgio Vs Canada, alle ore

20:00 su Rai 1. Tutti i match si possono vedere in risoluzione 4K al numero 101 del digitale terrestre,

basta un televisore 4k e una connessione ad internet.

