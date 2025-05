PSG-Inter, il racconto di una notte da incubo

A volte il calcio non lascia spazio all’interpretazione. E la finale di Champions di quest’anno è stata una di quelle serate in cui la verità è saltata agli occhi fin dai primi minuti: l’Inter di Simone Inzaghi è stata letteralmente travolta dal Paris Saint-Germain di Luis Enrique, in una gara dominata sotto ogni profilo, soprattutto quello fisico.

I parigini, finalmente liberatisi dell’etichetta di squadra di figurine, hanno mostrato una struttura di gioco moderna, intensa, feroce. Troppo atletici, troppo veloci, troppo intensi per un’Inter apparsa stanca, contratta, spenta, come se qualcosa si fosse rotto nei giorni precedenti alla partita.

Le speranze della vigilia

Dopo la semifinale da cardiopalma contro il Barcellona, che ha rievocato l’epopea mourinhana del 2010 non tanto nei gol quanto nella furia dionisiaca dell’emozione, l’Inter ha coltivato nuovamente speranze per giungere al sogno antico: la Coppa dalle grandi orecchie. Due primavere fa, il sogno si era infranto sul granito tecnico e atletico del Manchester City, corazzata data per imbattibile alla vigilia. Eppure, in quell’atto finale giocato con cuore e furore, gli uomini di Inzaghi avevano saputo tenere testa ai giganti, sfiorando un’impresa che sarebbe già leggenda.

Stasera, nella sobria ma solenne cornice di Monaco di Baviera, il verdetto dei bookmaker pendeva appena, con pudore, dalla parte del PSG. La squadra di Luis Enrique — demiurgo iberico capace di scolpire armonia da un caos di talenti — ha faticato nei gironi, ma ha trovato una sua quadratura nella seconda metà della sinfonia europea. Kvaratskhelia, Doué e Dembélé sono funamboli della trequarti, esteti del dribbling e incantatori del pubblico. Fabian Ruiz, il pensatore andaluso, orchestra il centrocampo con l’intelligenza di un geometra e la calma di un notaio spagnolo d’altri tempi.

Dall’altra parte, Inzaghi ha affidato le sue sorti alla verve polifonica di Lautaro Martínez e Marcus Thuram, figli d’arte e ardore. Sulla fascia, il motorino olandese Dumfries — più tornante che ala, più centauro che uomo — è stato chiamato all’ennesima prova di forza. Il campo ha dato un verdetto inesorabile: Inter frantumata sotto i colpi di Doué & co.

L’andamento della gara ha smentito qualsiasi previsione di equilibrio

Già dai primi minuti, l’inerzia era chiara. I nerazzurri schiacciati nella propria trequarti, incapaci di respirare, con il PSG che arrivava su ogni pallone come un’onda lunga e continua. Non è una partita che si può leggere tatticamente, perché la differenza nei giri del motore era abissale. L’Inter è sembrata arrivare con la benzina finita, svuotata dopo un percorso europeo brillante, ma evidentemente usurante.

Hakimi, uno che a Milano ci ha lasciato un pezzo di sé, ha aperto le danze con un gol davanti alla porta. Doué, il ragazzo venuto dal Rennes, ha raddoppiato, e poi si è anche preso la gloria del terzo gol. L’Inter non ha trovato alcuna reazione. Solo un lampo, un tiro isolato di Thuram, neutralizzato senza problemi da Donnarumma. Nel secondo tempo è arrivato anche il quarto gol, firmato da Kvaratskhelia in contropiede, e infine il quinto, di un ragazzo del 2006, Mayulu, che ha chiuso la serata con un sorriso e un futuro.

Una manita che pesa come un macigno, la disfatta più netta per una squadra italiana in una finale europea moderna. L’Inter esce a testa bassa, con le ossa rotte, e con la sensazione che qualcosa nel ciclo si sia esaurito. Una riflessione va fatta anche sul piano della preparazione atletica: il PSG correva il triplo, e questo non può essere solo un problema di talento.

Mentre i nerazzurri facevano turnover nelle gare contro Torino e Verona, i francesi volavano. Luis Enrique ha costruito una squadra vera, non un album Panini. Ha detto addio a Mbappé, ha rinunciato alla tentazione del nome, e ha scelto uomini funzionali, affamati, capaci di stare in un disegno tattico coerente. Ha costruito una squadra, non un manifesto pubblicitario, e questo alla fine ha fatto tutta la differenza.

Doccia fredda, gelata, per il calcio italiano. Bisogna interrogarsi. Non solo sull’Inter, ma sull’intero movimento. Perché qui il tema non è solo il talento, ma la preparazione, la gamba, la velocità, la modernità di un calcio che cambia in fretta.

E qui arriviamo a una riflessione più ampia. Non si vince con le figurine, ma con l’equilibrio, la coerenza, la fatica e l’organizzazione. Il PSG ha smesso di collezionare stelle e ha iniziato a costruire qualcosa che somiglia a una squadra. E, guarda caso, ha vinto.

Un’ultima nota: sia il PSG che il Manchester City, club a capitale arabo e con spese colossali – oltre un miliardo – hanno vinto la loro prima Champions proprio contro l’Inter. La squadra nerazzurra ha avuto il merito, enorme, di esserci arrivata. Ma questa sconfitta resterà, negli archivi e nei cuori, come una delle serate più dure da digerire per chi ama i colori nerazzurri.