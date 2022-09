Provedel, l’agente: “Il Napoli voleva comprarlo! Vi racconto com’è andata…”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gianni Rava, agente sportivo:

“Provedel? Che dovesse partite come secondo alla Lazio non era detto. È arrivato 4 o 5 giorni prima dell’inizio del campionato. Come ho sempre detto abbiamo messo in testa il progetto tecnico. Era un desiderio dell’allenatore averlo. La Nazionale è un premio per lui, la convocazione ci sta tutta.

Le voci sul Napoli? C’è stato un approccio dei partenopei, ma noi avevamo dato la nostra parola alla Lazio, ma soprattutto a Sarri. È stata una trattativa molto lunga e complicata, quindi era logico chiudere con i biancocelesti. Siamo sempre stati convinti che il massimo per noi fosse andare alla corte di Sarri. Il Napoli ci ha provato, ma c’erano i discorsi riguardanti Meret e Navas. Parlavo l’altra sera con Provedel e gli dicevo che ero contento perché l’Italia è ben rappresentata in porta. Se non dai fiducia ai ragazzi e non gli dai possibilità di fare esperienza, diventa difficile. Donnarumma, Vicario, Provedel e Meret sono portieri che non tutte le nazioni possono vantare”.

