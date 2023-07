Prove tecniche di accordo: Zielinski vuole restare

Sembra che nelle ultime ore Zielinski si stia riavvicinando al Napoli. Dopo l’incontro in ritiro, a Dimaro, tra il presidente De Laurentiis e l’agente del polacco, Bartolomej Bolek, le distanze si sono ridotte, per cui adesso comincia a serpeggiare un certo ottimismo sul rinnovo del contratto di Piotr, in scadenza nel 2024.

Le parti hanno deciso che si incontreranno nuovamente a breve. Sul piatto della bilancia, l’offerta al ribasso della società partenopea sull’ingaggio rispetto agli oltre 4 milioni netti percepiti oggi da Zielinski: lo stipendio più alto e oneroso per il bilancio degli azzurri.

Nel frattempo, dal ritiro della Lazio, a Auronzo, rimbombano le parole di Claudio Lotito. Senza alcun freno inibitore, il presidente biancoceleste non si scompone al cospetto dei tifosi che gli chiedono di rivelare nomi e trattative. Anzi, confida a ruota libera lo sviluppo della situazione legata al polacco, sul quale ha frenato non poco:

“Zieliniski ha 29 anni, in scadenza di contratto, quanto lo paghi? Ho offerto 20 più bonus e hanno detto no. Ma ora l’offerta scende, perché se non me lo dai il primo giorno l’offerta scende…“.

Insomma, il prezzo di Zielinski continua a rimanere inavvicinabile. Il Napoli non si smuove dalla valutazione iniziale di 30 milioni. Lontanissimo dall’offerta laziale di 20 più 5 di bonus. Lotito dunque ha preferito battere in ritirata, nient’affatto interessato a spendere quella cifra per un 29enne, che si svincola il prossimo giugno.

