Prova di forza Napoli, implacabile con la Dea

La vittoria sul campo dell’Atalanta è molto importante in chiave scudetto perché il Napoli manda un messaggio chiaro alla concorrenza in termini di personalità e determinazione. Una prova di forza e compattezza che si spiega soprattutto grazie alla capacità di resistere al piano-gara predisposto da Gasperini: cioè, dar vita a continui duelli individuali.

Contro una squadra sicuramente assai fisica, che ti costringe ad abbassare il baricentro, facendo di tutto per far smarrire all’avversario ogni certezza, Conte opta per soluzioni utili comunque a incentivare il possesso sotto l’asfissiante pressione esercitata dai nerazzurri: razionale occupazione degli spazi ed efficaci scelte di gioco, in funzione dell’atteggiamento tattico assunto dalla Dea. Non a caso, i gol arrivano al culmine di azioni caratterizzate dalle rotazioni offensive che coinvolgono esterni e mezzali. Questi scivolamenti sono il frutto di un sistema collaudato, che presuppone la proverbiale fluidità posizionale con cui la capolista invade la metà campo altrui.

I numeri confortano Conte

Aver sconfitto una diretta concorrente, tra l’altro a domicilio, porta un rinnovato entusiasmo all’ombra del Vesuvio. Dove occorreva fare un rapido reset, dopo la dolorosa partenza di Kvaratskhelia. Oltre alla consapevolezza che la strada per l’Olimpo resta ancora lunga e impervia. I tre punti strappati al Gewiss indicano la via da percorrere nella maniera più dolce possibile. Tuttavia non devono assolutamente far dimenticare un piccolo particolare. Finora i risultati del Napoli sono stati sorprendenti. Forse perché non più tardi della scorsa estate appariva inverosimile immaginare che Conte potesse ribaltare in poco tempo una squadra invischiata in una crisi profondissima. Che dopo lo scudetto s’era liquefatta come la neve in primavera, preda di un’incredibile confusione, generata da un imbarazzante (eufemismo…) gestione del titolo.

Nondimeno, i numeri – nonché le prestazioni delle ultime settimane – sono già una certezza. E testimoniano una realtà capace di trascendere qualsiasi romanticismo: se gli azzurri sono ai vertici della Serie A, non è frutto di un miracolo passeggero. Il lavoro dell’allenatore, abbinato alle sue intuizioni tattiche, stanno contribuendo ad incastrare i pezzi del puzzle al posto giusto. Al punto che puntare a qualcosa di maggiormente ambizioso rispetto alla semplice qualificazione in Champions League non sembra una ipotesi poi tanto campata in aria.

Napoli fluido e posizionale

Dal punto di vista squisitamente calcistico, è chiaro che la vittoria di Bergamo vada ben oltre i tre gol rifilati ai nerazzurri. Forte, infatti, la sensazione di aver assistito a una grande manifestazione di consapevolezza da parte del Napoli. Insomma, per dirla con parole semplici: questo gruppo acquisisce sicurezze ogni giornata che passa. Così adesso che ne stanno beneficiando un po’ tutti all’interno della rosa, l’argomento tricolore torna prepotentemente al centro del dibattito. A stimolarlo, il legame tra lo spogliatoio e l’Uomo del Salento, in grado di coltivare con certosina pazienza l’evoluzione tecnico-tattica e caratteriale dei suoi giocatori.

D’altronde, finora si è visto quanto gli azzurri abbiano interiorizzato i principi della filosofia di Conte. In effetti, ormai il Napoli ha trovato i giusti equilibri tra l’indole verticale rappresentata dalle imbucate dietro la linea destinate a McTominay e Anguissa. E gli interscambi in catena, dove Di Lorenzo e Olivera si scambiano ripetutamente le funzioni con Politano e Neres, garantendo al contempo ampiezza oppure profondità. Senza trascurare, ovviamente, la soluzione Lukaku, che può reggere fisicamente in campo aperto gli urti con chiunque, “fissando” verso il basso le difese avversarie. Tutte espressioni di un gioco intrigante, dove fa bene chi conduce palla al piede, oppure salta l’uomo nello stretto. Giocate che finiscono per esaltare i tifosi napoletani, rassicurati da un mucchio di movimenti ideali per sbrigliare situazioni ingarbugliate.

