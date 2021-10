Prova di forza Napoli: cervello, cuore e… attributi

Il Napoli strappa i tre punti alla Fiorentina con una prestazione da squadra matura. Ma la più grande gratificazione, non solo per il risultato in sè, che mantiene gli azzurri in testa alla classifica, va ricercata nel modo in cui è maturata la vittoria.

Ovvero, con intelligenza tattica e predisponendosi al sacrifico.

Contro una Viola assai aggressiva, capace di produrre un calcio estremamente qualitativo, la squadra partenopea ha protetto in maniera egregia gli spazi, tanto in ampiezza quanto in profondità, sopportando con stoicismo le soluzioni offensive sviluppate dai padroni di casa.

Insomma, lo spessore dell’avversario giustifica l’atteggiamento iniziale voluto da Spalletti, funzionale a compattarsi nella propria trequarti, difendendosi comunque con sicurezza. Nondimeno, senza alcuna arroganza. Anzi, con la tipica naturalezza di chi sa come uscire indenne dalle partite “sporche”.

Gare nient’affatto scontate, capaci di segnare il destino di una stagione. Portate a casa con orgoglio, stillando fino all’ultima goccia di sudore. Sostanzialmente in virtù di (s)palle larghe come quelle di uno scaricatore di porto.

Scelta intelligente di Spalletti

Ovviamente, sin dalle prime battute, la dichiarazione di intenti della squadra di Vincenzo Italiano lasciava ben poco spazio ad immaginare un atteggiamento tattico diverso da pressing alto e intensità asfissiante, da opporre alla costruzione dal basso del Napoli.

Con gli azzurri interessati maggiormente a neutralizzare le traiettorie di passaggio tra le linee, limitando al minimo il rischio delle ricezioni sulla trequarti a Duncan e Bonaventura, piuttosto che sfruttare le proprie virtù nel palleggio.

Un piano-gara scelto consapevolmente dall’allenatore dei partenopei tutt’altro che rinunciatario. Nonostante, di fatto, solamente Osimhen si manteneva attivo nella trequarti altrui, per una eventuale transizione.

Mentre Zielinski rimaneva più arretrato, facendo densità centrale, nel tentativo di assorbire la fase offensiva dei gigliati.

Anche se la Fiorentina non ha creato particolari pericoli a Ospina, chiamato in causa nel periodo di massima pressione dei viola con una bordata da fuori e poco altro, non è stato sicuramente un terreno agevole quello su cui la capolista ha dovuto misurarsi

Del resto, al netto della pulizia nell’esecuzione dello schema su calcio d’angolo che ha portato al gol di Quarta, non si contano clamorose iniziative in zona-gol. Tali da far gridare al risultato bugiardo nel primo tempo.

Affrontato con l’idea precisa di privilegiare la protezione dell’area ed il centro. Concedendo, invece, l’ampiezza. Esplorata con una certa consuetudine da Odriozola e Biraghi. Certamente temibili quando potevano ricevere con tanto spazio a disposizione e crossare.

Eppure, disinnescati nella loro efficacia specifica, visto e considerato che nel gioco aereo Vlahović era ottimamente tenuto a bada da Koulibaly e Rrahmani.

Napoli in controllo, con tante variazioni

Pur mantenendo la gestione del possesso, la Fiorentina ha perso progressivamente incisività e spinta propulsiva.

Così il Napoli ha ribaltato i rapporti di forza. Tornando a giocare meglio dell’avversario, a livello individuale e collettivo.

Di fronte alla mutevolezza dello scenario tattico, la Viola non è più riuscita a trovare l’intensità giusta per continuare ad attaccare altissima la linea difensiva napoletana.

E la pazienza imposta da Spalletti ai suoi uomini, associata all’abilità nelle riaggressioni, ha obbligato gli avversari ad appiattirsi, subendo un po’ troppo passivamente le verticalizzazioni azzurre.

Inoltre, i cambi hanno contribuito a schiacciare ulteriormente verso il basso i gigliati, determinando e definendo il contesto dell’ultima mezz’ora di partita.

In cui il Napoli ha dominato tanto sull’asse centrale del campo, quanto attraverso le catene laterali. Soprattutto a destra, con Di Lorenzo e Politano.

In definitiva, il lavoro compiuto da Spalletti finora ha prodotto dividendi importanti, perché la squadra si muove a memoria.

Cosa, in realtà, che faceva già con altre gestioni tecniche.

Tuttavia, oltre a sapere sempre cosa deve fare, adesso la squadra alterna momenti in cui strappa e va a mille, ad altri in cui amministra la sua stessa esuberanza. Circostanze che fanno la differenza…

