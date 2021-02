Prosegue la discesa del Napoli, 2-1 per il Genoa: le pagelle

Al Ferraris il Napoli affronta il Genoa di Ballardini, subentrato a Rolando Maran. I grifoni cavalcano l’onda dell’entusiasmo, ed anche oggi ottengono tre punti preziosissimi in chiave salvezza.

Approccio con baricentro alto e pressing da parte del Napoli, che chiude inizialmente il Genoa nella sua trequarti e riesce arrivare facilmente al tiro. L’orrore in fase d’impostazione regala il vantaggio ai padroni di casa, e mette la partita in salita.

Napoli, vedi Genoa e poi muori.

La squadra di Gattuso non reagisce ed arriva anche il raddoppio, tardivo il goal di Politano che accorcia le distanze. Veniamo alle pagelle

Ospina, 5.5: Decisamente incolpevole in occasione dei due goal, sbaglia molto in fase di costruzione bassa e mette in difficoltà i compagni.

Di Lorenzo, 5.5: Spinge con poca qualità e tanti errori nel primo tempo, migliora nella ripresa anche grazie all’aiuto di Lozano, spostato a destra con l’ingresso di Insigne. Perde troppi palloni e non serve con sufficiente precisione in avanti.

Manolas, 5: La difesa del Napoli è solida solo in apparenza, anche oggi il greco è autore di una partita con diverse sbavature. Esce a causa dell’ennesimo infortunio, sperando sia di lieve entità. (68′ Rrahmani, SV)

Maksimovic, 3.5: In assenza di Hysaj riveste il ruolo di terrorista della squadra. Ottimo l’assist per il vantaggio del Genoa, prosegue la sua partita subendo troppo da un avversario decisamente avanti con l’età, tante letture sbagliate anche oggi.

Gli errori individuali puniscono una squadra viva

Mario Rui, 3: Il mancino più forte della serie A oggi ha il piede caldo, decide infatti di spedire diversi palloni nelle case genoane per regalare ai tifosi avversari un ricordo di questa grande vittoria. Qualche statistica: 1 solo cross riuscito su 5, 3 palle lunghe corrette su 9.

Demme, 5.5: Nel corso del primo tempo commette diversi falli sciocchi e non aiuta a sufficienza nella costruzione della manovra. Nella ripresa migliora in entrambe le fasi, rendendosi pericoloso con buone percussioni (incontra però un miracoloso Perin). (78′ Bakayoko, SV)

Elmas, 5: Ci prova con insistenza, dialogando tra le linee con i compagni, ma viene spesso chiuso. Orrore nel finale su un pallone che poteva pareggiare la partita, illuminante il passaggio di Lozano.

Politano, 7: Tra i meno peggiori nel primo tempo, è ovunque nella ripresa e sigla su errore di Portanova il goal che accorcia, purtroppo inutilmente, le distanze. Prestazione commovente.

Zielinski, 5-: Tra i pochi a provarci durante il primo tempo, ma si perde in troppi giochetti inutili col pallone e poca sostanza, in situazioni anche pericolose. Poco reattivo in occasione del raddoppio avversario. (54′ Insigne, 5.5: Colpisce il palo su assist di Lozano, per il resto diversi errori e troppi palloni persi)

Lozano, 7-: “Oramai è diventato un Lozano contro tutti”, citando DAZN. Luci ed ombre nel corso del primo tempo, ma nella ripresa cresce enormemente la sua prestazione. Conquista tanti falli, ci prova insieme a Politano e serve ad Elmas il pallone che poteva pareggiare la partita.

Petagna, 6.5: Tra i migliori fino a quando è stato in campo, l’unico a salvarsi dalla mediocrità generale del primo tempo. Lavoro di sponde sulle palle alte, anche nel breve, e la traversa su punizione gli nega la gioia del goal. (54′ Osimhen, 5: Non si può sbagliare un’occasione come quella)

Post partita: Abbiamo regalato troppo, le parole di Gattuso

Gattuso, 3: La costruzione dal basso.