Pronto il rinnovo di Kvaratskhelia ‘per riconoscenza’

Dopo i rinnovi di Raspadori, Di Lorenzo e Mario Rui, è pronto anche il rinnovo per Kvaratskhelia, altro protagonista indiscusso dello scudetto azzurro.

Per il contratto di Kvaratskhelia c’era poco da discutere: aveva firmato un contratto da 1,5 a stagione fino al 2027 e non era prevista revisione, ma come scrive la Gazzetta dello Sport: “L’impatto devastante avuto sul campionato non poteva passare sotto traccia e, più che una questione economica, è diventata di status e riconoscenza. Per questo il presidente non si è scomposto e ha accordato un aumento a 2,5 e il prolungamento per un altro anno.“

