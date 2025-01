Pronta offerta per Casadei.

Il Napoli sembra aver individuato il nome per il centrocampo, vista anche la partenza imminente di Folorunsho. Si tratta per Cesare Casadei, di scuola Inter, in forza al Chelsea.

Secondo anche quanto riportato da Skysport, il club di De Laurentiis, sarebbe molto vicino al giocatore, che piace a Conte, avendolo avuto ai tempi dell’Inter.

La cessione potrebbe avvenire anche a titolo definitivo, con una percentuale di rivendita, in favore dei londinesi. Sul centrocampista, classe 2003, Manna aveva già lavorato in estate, nell’ambito dell’operazione Lukaku. In estate poi non se ne fece più nulla, ma ora il club azzurro è tornato prepotentemente su Casadei, che in Premier non trova spazio. Da tempo si parla di un suo ritorno in Italia, dopo che alcune squadre, vedi Monza, Lazio e Torino avevano fatto dei sondaggi.

Nel 2022 Casadei passa dall’ Inter al Chelsea per 20 milioni, dove però nella prima stagione colleziona zero presenze. Viene girato al Reading in seconda divisione, prima di passare al Leicester, dove segna un gol, in 15 presenze.

Tornato quest’anno a Londra, non trova molto spazio, con soli 71 minuti giocati.

Le cose migliori le ha fatte vedere ai mondiali under 20, dove è stato capocannoniere con 12 reti.

Giocatore molto fisico, per un metro e novantuno di altezza, rientrerebbe perfettamente nelle caratteristiche, che piacciono ad Antonio Conte. Inoltre andrebbe a sostituire Folorunsho, come under 23.

Manna vuole chiudere velocemente l’operazione, per garantire al tecnico salentino, un’alternativa immediata, al centrocampo titolare.