Professorale, mai cattedratico. Ecco cos’è Lobotka: imprescindibile!

Cosa deve dimostrare ancora Lobotka prima che la critica gli riconosca finalmente di essere nel novero ristrettissimo dei migliori centrocampisti in circolazione? Magari non al medesimo livello di Rodri, che rimane in assoluto il top di gamma nell’impostare resistendo alla pressione altrui. Cioè, nelle occasioni in cui non riesce ad avere molto spazio intorno a sé. Ma giusto un passettino dietro il pivote del Manchester City, grazie alla innata capacità di trovare spazi dove altri vedono solamente corpi ammassati a protezione della trequarti difensiva, c’è Stanislav. A tal proposito, vale la pena ricordare che mentre lo spagnolo ha una certa prestanza (è alto un metro e novantuno), il regista del Napoli deve comunque colmare il deficit fisico con un surplus di l’intelligenza calcistica per palesare tutta la sua competitività ad altissimi livelli.

In effetti, il numero 68 in maglia azzurra è un playmaker coraggioso e di grande personalità. Evidente la sua volontà di dialogare sul corto, consolidando il possesso per permettere alla squadra partenopea di rimanere in sicurezza. Garantendo continuamente una via d’uscita. Forzando in nessun caso la giocata, affinché i compagni risalgano il campo assieme, sempre stretti e corti. Senza trascurare poi l’innegabile arte nel dribbling difensivo, con cui si sottrae a pressing orientato o marcatura individuale.

Diverso scenario, medesime ambizioni

Lobotka deve avere necessariamente qualcosa di speciale, per come riesce a gestire la manovra degli azzurri, senza soffrire minimamente il passaggio generazionale. All’ombra del Vesuvio, infatti, stanno attraversando una sostanziale trasformazione filosofica: restano medesime le aspettative. A cambiare, invece, lo scenario tattico in cui lo slovacco s’è convertito ad un nuovo modo di interpretare il ruolo. Passando dal giropalla esasperato degli anni scorsi, al gioco di Conte. A tratti nient’affatto ipercinetico. Sicuramente con meno fretta nell’andare verso l’altra porta, pur mantenendo una dose massiccia di solidità. Il tradizionale controllo autoritario del ritmo, però sviluppato con una pazienza pressoché infinita.

Così, da splendido architetto sulle cui spalle larghe si appoggiano i compagni, che tocca un mucchio di palloni a partita, con una percentuale bassissima di passaggi sbagliati, Lobotka diventa un meraviglioso equilibratore di entrambe le fasi. Sontuoso nel far progredire il possesso in avanti. Ed al contempo in grado di assorbire gli inserimenti offensivi, usando il corpo per proteggere palla e subire fallo. De facto, le due qualità che lo completano, ovvero, quando la tecnica si sposa con l’abilità nelle letture.

Il punto forte del Napoli attuale è la mediana. Un reparto dove Stanislav non si limita a schermare la zona centrale, oltre a far girare la palla con efficacia e fluidità. Ma lavora circondato da due centrocampisti box-to-box, con una qualità tecnica simile alla sua, cui associano indubbio atletismo, del calibro di Anguissa e McTominay. Profili che coprono un’ampia porzione di campo, utili sia come mezzali “passiste”, bravi nell’aggredire gli spazi vuoti tra gli avversari. Dunque, una presenza costante in fase offensiva. Al tempo stesso, spendibili in costruzione, arretrando il raggio d’azione per aggiungersi proprio all’ex Celta Vigo.

Insomma, anche se è presto per fare previsioni, una fetta consistente delle ambizioni napoletane passa dai piedi, nonché dal fosforo, di Lobotka.

