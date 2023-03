Prof.Tartaro: Nessuna operazione per Osimhen

Prof. Tartaro: “Nessun operazione in vista per Osimhen”.

È intervenuto ad alcune emittenti giornalistiche, tra cui CN24, il Prof. Tartaro, il medico che operò Victor Osimhen.

Tranquilizzando subito i tifosi partenopei, circa un eventuale rimozione delle placche, inserite nel settore orbitale al calciatore:

“Non c’è necessità medica di rimuovere le placche, sono fatte con il miglior materiale esistente sul mercato, non danno nessun problema. Sono 18 placche, a meno che non ci sia un’esigenza specifica del paziente, non vanno tolte”

Il dubbio era nato in questi giorni, proprio nel momento in cui l’attaccante del Napoli, sta vivendo la sua miglior stagione da quando è in Italia.

Il Prof. Tartaro spiega anche che l’operazione, fu eseguita in maniera tale, da evitare un secondo intervento:

“Osimhen poteva anche perdere la vista. Il pavimento orbitale poteva portarci dei problemi. Fortunatamente dei fattori ci hanno aiutato e l’occhio è rientrato nella sua sede. Quando lo abbiamo operato, studiammo bene la zona dove agire, per proteggerla da ulteriori colpi che il calciatore, poteva subire nel colpire il pallone con la testa”

In effetti il centravanti nigeriano, appare molto tranquillo anche nei colpi di testa, la sua maschera ormai è diventata un’icona, come fosse quella di Batman, di Zorro o di qualsiasi supereroe, che Victor ben rappresenta.

Qual ora in ogni caso, il ragazzo volesse togliere le viti dalla faccia, non sarebbe un intervento, particolarmente invasivo, come spiega il Dr. Tartaro:

“Come già detto non c’è nessuna necessità di un’operazione, ci sono pazienti che le portano da 30 anni. In ogni caso, parliamo di un intervento in anestesia locale. Basta fare un taglio sul viso per estrarre le viti e le placche. Sono messe in materia tale, da non creare nessun problema alla parete orbitale e sono protette dalla muscolatura. Sarebbe più doloroso togliere un dente, il recupero in questi casi è molto veloce, anche i punti di sutura che vengono utilizzati, non necessitano di un intervento medico, per essere tolti”

Nessun rischio, dunque, di uno stop improvviso, per il capocannoniere della Serie A, che secondo Tartaro, da quell’incidente è oltretutto migliorato:

“Quando operai Osimhen, sapevo di avere sotto le mani un giocatore da 100 milioni, oggi ne vale anche di più. Sarei ulteriormente attento a fare qualsiasi intervento, ma adesso gioca più sicuro è decisamente migliorato. E poi, anche scaramanticamente la maschera non si toglie, sta andando tutto bene così, non si cambia nulla”

Scongiurata per cui l’ipotesi di un’operazione, Osimhen fino al termine della stagione, continuerà a togliere la maschera, solo in occasione di un suo gol.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati