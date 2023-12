Problemi e prospettive del Napoli dopo la vittoria sul Cagliari

Complicato dare un parere univoco sulla vittoria del Napoli contro il Cagliari. Una prestazione frustrante, sotto certi versi, causa la grossa mole di lavoro creata in fase di possesso, capitalizzata solo in due miseri “golletti”. Gara a tratti contraddittoria, dunque, specialmente per l’ennesima amnesia difensiva in occasione del momentaneo pareggio dei sardi. Nonché, per le sensazioni contrastanti veicolate in pubblico e addetti ai lavori relative alle tribolazioni accusate dagli azzurri, sovrasti dal gioco maschio, fisicamente preponderante, espresso dalla squadra di Ranieri.

Probabilmente, gli uomini di Mazzari hanno pagato dazio alla combinazione del doppio infortunio di Zielinski ed Elmas. Assenze dure da assorbire per chi tenta di sviluppare un calcio proattivo, in cui gli inserimenti della mezzala spostano gli equilibri offensivi.

E poco importa che Mario Rui sia tornato abile e arruolato, così da permettere al tecnico toscano di spostare i pezzi sulla scacchiera con maggiore efficacia, garantendosi un’alternativa tattica di valore assoluto.

Manca l’alchimia tra centrali

Forse a rassicurare maggiormente l’ambiente servirebbe la manifesta volontà della proprietà di voler intervenire sul mercato di gennaio dove serve, ovvero al centro della difesa. Nonostante le squadre si costruiscano con raziocinio in estate, ai Campioni d’Italia serve assolutamente chi assicuri là dietro dosi massicce di solidità. Merce rara da quando Kim è andato via.

Il problematico inserimento di Natan, lento nell’amministrare i tagli in verticale, non ha garantito alcuna sicurezza al reparto arretrato rispetto alla stabilità palesata la stagione passata. A peggiorare il quadro generale, l’involuzione di Rrahmani, destinato (teoricamente…) a prendersi la responsabilità di gestire la linea, compiendo un ulteriore passo in avanti sul piano del rendimento tecnico e mentale. Al contrario, il kosovaro, poco mobile, è diventato controproducente, poiché inadatto a mangiarsi il campo contro avversari veloci, assorbendone gli strappi in profondità.

In sostanza, mancando l’alchimia tra centrali, al punto che il risultato ottenuto mescolando i vari ingredienti non è stato finora dei migliori, il Napoli attualmente dimostra di essere una squadra per larghi tratti incapace di gestire efficacemente la fase di non possesso.

Del resto, i numeri sono abbastanza eloquenti. Impossibile, quindi, non sottolineare gli evidenti limiti del Napoli in retroguardia. Sia al cospetto di situazione dinamiche, che più specifiche, classiche della difesa posizionale attestata a tutela dell’area piccola. Il gol di Pavoletti, per esempio, è l’ennesima testimonianza di una linea che soffre terribilmente gli inserimenti alle spalle dei suoi terzini. Il conseguente cross punisce con disarmante puntualità le letture errate di difensori lacunosi o poco concentrati nella marcatura individuale.

Lavorare su individui e collettivo

Ovviamente, questa particolare fragilità non può essere spiegata esclusivamente con l’assuefazione alle vittorie dominanti dello scorso anno, che magari hanno prodotto qualche pancia piena di troppo. Soltanto il più ottimista dei tifosi napoletani valuterebbe in maniera talmente superficiale uno scenario del genere.

Sicuramente incide ancora una dose di pigrizia nel pressare in avanti. La versione più esaltante del Napoli spallettiano, infatti, cercava costantemente l’anticipo oltre il cerchio di centrocampo altrui. Oggi, invece, offre solamente sprazzi di aggressività. Soprattutto negli scontri diretti con avversari dotati di un tasso qualitativo dello stesso livello o addirittura superiore. Un atteggiamento che si traduce in un approccio evidentemente più prudente, su cui Mazzarri ha già dimostrato di voler lavorare.

L’idea dell’allenatore toscano, con due mesi senza impegni europei, rimane quella di aumentare il livello prestativo della difesa, focalizzando quotidianamente l’attenzione su principi individuali. Cioè approfondendo situazioni tipiche di uomo contro uomo: il “famigerato” concetto di palla, porta e avversario, che tutt’oggi un mucchio di giocatori ignorano bellamente. Nonché facendo sudare gli azzurri sul comportamento collettivo, per cui ci si copre reciprocamente in sovrannumero, oppure si accetta l’uno vs uno, consapevoli però di avere gli strumenti necessari a disinnescare l’avversario.

