PRIME PAGINE QUOTIDIANI SPORTIVI NAZIONALI

Buongiorno a tutti, ecco la rassegna stampa di Martedi 12/04/2022, Buona lettura a tutti da persemprenapoli

La Gazzetta dello Sport: Il Derby piu lungo del Mondo

Scudetto e Coppa Italia, Milan Inter vale tutto. Per la prima volta sfida su due fronti. E in semifinale San Siro record, sara’ esaurito. Si para anche di difese, che riguardano Juve e Napoli, con gli uomini soimbolo delle due retroguardie, con De Ligt, definito “un muro” con il contratto in scadenza nel 2024, se ne chiede il rinnovo, mentre Koulibaly risulta essere in affanno e si mostrano crepe nella difesa azzurra.

Corriere dello Sport: Osi il trascinatore

Il Centravanti ricarica squadra e tifosi dopo il ko contro la Fiorentina. Scudetto, l’energia di Victor: “Napoli devi crederci ancora“….Mentre Kvaratskheliaavrebbe gia’ sostenuto le visite mediche, manca solo iltweet presidenziale. Intanto Immobile si riconquista la Nazionale a suon di gol, a Giugno sara’ ancora lui il bomber dell‘Italia. Mancini ha deciso

Tuttosport: “Inter prendi Dybala”….”Juve prendi Molina”

Consigli per gli acquisti da parte del Presidente del “Triplete” Massimo Moratti, che consiglia alla sua squadra l’ acquisto di Dybala dalla Juventus. Mentre il DG dell‘ Udinese, Pier Paolo Marino, consiglia di prendere Molina, esterno proprio dei friulani, alla Juventus…Mentre ,sempre parlando di mercato, chi vuole Bremer, paghi 25 milioni…solo questo?

