PRIME PAGINE QUOTIDIANI CITTADINI

Buongiorno a tutti, ecco la rassegna stampa dei principali quotidiani cittadini, di Lunedi 11 Aprile 2022, Buona lettura da persemprenapoli

Il Mattino: Incubo Radioattivo

Dopo il ritiro dei Russi, sparite dalla centrale di Chernobyl 133 sostanze letali. Mosca prepara l’ assalto finale al Donbass, soldati in arrivo dalla Transnistria- Nella pagina sportiva: Napoli, tabu’ Maradona, volata scudetto piu’ difficile

La Repubblica: Turismo, attrazione Napoli. Feste di Pasqua col pienone

Emozione PROCIDA, La capitale della cultura vista in tv da 300 mila e piu di 5mila in Piazza- Per la pagina sportiva: La maledizione del Maradona, altro ko e lo scudetto si allontana

Il Roma: Frenata Scudetto

Il Napoli si arrende in casa alla Fiorentina, ma resta a -2 dal Milan frenato dal Toro. In B , Benevento batte anche il Vicenza

