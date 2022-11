Prime Pagine di oggi 21 Novembre 2022

Le prime pagine sportive dei quotidiani in edicola oggi, lunedì 21 novembre, si concentrano sui Mondiali in Qatar, inaugurati ieri dal match di apertura fra Qatar ed Ecuador. Non solo: al centro dell’attenzione anche il match amichevole giocato dall’Italia all’Ernst Happel di Vienna contro l’Austria. Spazio anche al calciomercato, con le possibili mosse invernali ed estive delle big, dal Napoli all’Inter passando per il Milan e Juventus

“Il Napoli è un gioiello, affare da un miliardo“, titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nell’edizione di oggi. “I fondi USA corteggiano ADL. Nessun debito, equilibrio economico e utili in crescita: perciò il club fa gola“. In apertura spazio all’avvio dei Mondiali in Qatar mentre l’Italia perde in Austria in amichevole: “Fa malissimo. Per l’Italia è notte fonda. Azzurri sconfitti per 2-0 nell’ultima amichevole del 2022. Ma Mancini è sereno: ‘Nel secondo tempo siamo andati bene’“.

IL MATTINO: “L’Italia sbiadita lontano dal Qatar”…

CRONACHE DI NAPOLI: “Napoli, sguardo al futuro, come erede di Lobotka spunta Le Fee del Lorient.Italia, chr flop in Austria”

IL ROMA: “Italia sconfitta, Raspa sfiora il gol. Via al Mondiale vince l’Ecuador. Napoli pronto al ritiro in Turchia”

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli222/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it



Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati