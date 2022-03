Primavera: Sassuolo vs Napoli 1-1, Ambrosino non si ferma più

Finisce 1-1 fra Sassuolo e Napoli la 25esima giornata del campionato Primavera 1. Con il pareggio, i neroverdi devono rimandare l’aggancio in sesta posizione all’Atalanta, mentre gli azzurrini continuano a mettere fieno in cascina, nell’ottica di allontanarsi, seppur a piccoli passettini, dalla zona rossa.

Iniziano forte i ragazzi di Emiliano Bigica, ma sprecano tanto. Con Paz che stimola Idasiak a rifugiarsi in angolo. Al 12’ però i padroni di casa passano in vantaggio: Toure viene steso in area da De Marco. Il conseguente penalty viene trasformato da Flamingo.

Partenza sprint del Sassuolo anche nel secondo tempo: Samele serve Mata, che infila la porta con un gran destro. ma la posizione di fuorigioco cancella tutto. Poi Aucelli lanciato solo verso la porta spreca malamente, con un mancino in diagonale troppo largo, che si perde sul fondo.

Al 61’ la squadra di Frustalupi pareggia con Ambrosino, che trova il guizzo vincente con un potente destro.

Nel concitato finale, il Napoli rischia seriamente di beffare gli emiliani, con una doppia occasione per Saco e D’Agostino, fermati da un superlativo Vitale.

Tabellino

Sassuolo: Vitale, Loeffen, Flamingo, Zenelaj (75’ Casolari), Paz, D’Andrea (65’ Forchignone), Mata (75’ Ferrara), Aucelli (75’ Arcopinto), Samele (81′ Diawara), Macchioni, Toure. Allenatore: Bigica.

Napoli: Idasiak, Barba, Costanzo, Pontillo, Saco, Gioielli, De Marco (67′ Acampa), Vergara (87′ Marranzino), D’Agostino, Cioffi (67′ Spavone), Ambrosino. Allenatore: Frustalupi.

Marcatori: 12’ rig. Flamingo (S), 61’ Ambrosino (N).

