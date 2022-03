Primavera: Sassuolo-Napoli, le pagelle degli azzurrini

Idasiak 6: non può nulla sul rigore, attento nelle altre situazioni in cui il Sassuolo entra in area.

Barba 6.5: un paio di chiusure determinanti a salvare i suoi, soprattutto quella su Paz.

Costanzo 6: bene anche lui dalla sua parte nonostante ci siano due clienti scomodi.

Pontillo 5.5: forse il peggiore dei suoi. Si fa saltare sempre con troppa facilità.

Saco 6.5: in mezzo al campo oggi sta facendo più fatica del solito. Cresce nella ripresa e sfiora il gol in un paio di occasioni.

Gioielli 6.5: qualche buona giocata, cresce con il passe dei minuti e nella ripresa gioca tantissimi palloni.

De Marco 5: causa il calcio di rigore con cui i neroverdi vanno in vantaggio. In ritardo nell’occasione. (Dal 67′ Acampa 6: ingresso positivo il suo, un paio di cross pericolosi).

Vergara 6.5: uno dei pochi a creare qualche pericolo. Da palla inattiva o con qualche giocata si guadagna qualche punizione pericolosa. (Dal 87′ Marranzino s.v.).

D’Agostino 6: più in palla rispetto alla partita con il Pescara. Un’occasione che manda alto e qualche traversone, anche se poco preciso.

Cioffi 5.5: si vede poco e non riesce ad incidere sul match. (Dal 67′ Spavone 6: anche per lui qualche buona situazione sfruttata al meglio).

Ambrosino 7: oggi è annullato dalla difesa neroverde. Fa fatica e non crea pericoli, questo nel primo tempo perché poi nella ripresa ha un pallone buono e lo scarica di potenza alle spalle di Vitale.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati