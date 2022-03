Primavera: Pescara-Napoli 2-2, gli azzurrini rimontano due volte con Ambrosino

Il Napoli pareggia a Pescara nel recupero della 21^ giornata del campionato Primavera 1. Gli azzurrini conquistano un sudatissimo 2-2 contro i Delfini, ultimi in classifica, lontanissimi dagli spareggi salvezza: il Lecce, infatti, è lontano ben 15 punti. I ragazzi di Frustalupi, invece, raggiungono quota 30 punti, a +3 dalla zona play-out. Con il Verona, però, che incombe e deve recuperare ancora una partita.

Dopo un inizio di marca napoletana, è il Pescara che passa in vantaggio, trovando il gol al 20’: Boffelli respinge corto sul tiro di Chiarella, favorendo così il tap-in di Madonna, lesto ad avventarsi sul pallone vagante.

Il pari del Napoli arriva in apertura di ripresa con Ambrosino, che piazza la palla in rete sul palo lontano con un bel destro preciso e calibrato.

Gli ospiti si riversano in attacco, con l’evidente intenzione di conquistare l’intera posta in palio. Ma soffrono tremendamente le ripartenze degli abruzzesi, che a metà ripresa creano l’opportunità per tornare in vantaggio, ma il tentativo di Chiarella viene fermato da un ottimo Boffelli. Al 75′ Tuttavia, i padroni di casa segnano il 2-1 con un pallonetto di Blanuta, favorito pure da una deviazione che crea una parabola beffarda per l’estremo difensore partenopeo.

A 10 minuti dal termine Ambrosino firma la sua personalissima doppietta, girandosi in area, prima di piazzare la palla in diagonale, nell’angolino più lontano, dove Servalli non può arrivare.

Tabellino

Pescara (4-3-3): Servalli; Postiglione, Madonna, Scipione, Longobardi; Kuqi (60′ Lazcano), A.Mehic, D.Mehic; Chiarella (72′ Sayari), Blanuta (81′ Scipioni), Delle Monache (81′ Napoletano). Allenatore: Iervese

Napoli (3-5-2): Boffelli, Barba, Costanzo, Gioielli; Cioffi (74′ Mercurio), Hysaj, Marchisano, Vergara (88′ Spavone), D’Agostino; De Marco (46′ Ambrosino), Saco. Allenatore: Frustalupi

Marcatori: 20′ Madonna, 54′ Ambrosino, 75′ Blanuta, 80′ Ambrosino.

Classifica

Roma 51, Fiorentina 43, Cagliari 42, Inter 42, Sampdoria 38, Juventus 37, Sassuolo 36, Atalanta 36, Torino 35, Milan 33, Torino 31, Genoa 30, Napoli 30, Bologna 30, Empoli 29, Verona 27, Lecce 27, Spal 19, Pescara 12.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati