Primavera, Napoli vs Roma 1-2: la partita termina in rissa

In foto il momento della rissa al termine del match.



Alle ore 10:45 è andato in scena il match valevole per la 13ª giornata del campionato Primavera 1. Allo Stadio Giuseppe Piccolo è arrivata la Roma capolista che è imbattuta in campionato. L’avvio di partita è stato abbastanza cauto con entrambe le squadre che hanno voluto studiarsi prima scoprirsi.

La prima metà di gara si è conclusa sul risultato di 0-0 con entrambe le squadre poco propositive.

Nella ripresa, però, comincia la vera partita. Intorno al minuto 50 di gioco Cioffi viene messo giù in area di rigore, ma l’arbitro non ravvisa nulla di irregolare, la Roma riparte e guadagna rigore a causa di un tocco col braccio di Costanzo in piena area. Dagli undici metri va Riccardi che la sblocca e porta in vantaggio i capitolini.

Gli azzurri riescono a pareggiare 8 minuti più tardi con una grandissima giocata di Cioffi che si libera del difensore avversario e la mette all’angolino.

La partita si incattivisce dal pareggio del Napoli in poi, perché da lì i giocatori della Roma assumono un atteggiamento fastidioso e assolutamente contro ogni valore di sport. Anche l’allenatore dei giallorossi si rende protagonista di una diatriba con Frustalupi che non gliele manda a dire.

Al minuto 79 viene concesso un altro penalty agli ospiti da parte del direttore di gara, De Angeli, che ci ha capito poco o nulla tra cartellini e falli.

Stavolta dal dischetto ci va Volpato che deposita in rete la sfera e corre ad esultare verso la panchina del Napoli, zittendone i membri. La partita prende una piega sempre peggiore, infatti, nei restanti 10 minuti più i 6 di recupero si gioca poco o nulla a causa degli animi tesi.

Il colmo arriva quando dopo il triplice fischio si arriva alle mani a causa delle continue provocazioni da parte dei calciatori romanisti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati