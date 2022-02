Primavera – Napoli vs Bologna 1-2: le pagelle 

Alle ore 14:30 di oggi è andato in scena il match di campionato tra le formazioni Primavera di Napoli e Bologna allo Stadio Piccolo di Cercola.

Le due formazioni si sono affrontate sin dai primi minuti a viso aperto, quando gli ospiti si sono portati in vantaggio con la rete di Rocchi. A ristabilire la parità ci ha pensato Ambrosino al primo minuto della ripresa, appena dopo il proprio ingresso in campo al posto di D’Agostino. Nove minuti più tardi, però, i rossoblu trovano il gol vittoria con Raimondo che a tu per tu con Idasiak non sbaglia.

Le pagelle

Idasiak: 5.5. Non può nulla sul primo gol, anche se sul secondo avrebbe potuto tentare l’uscita.

Mane: 5. Partita non delle migliori per lui che si fa anticipare spesso e volentieri dagli avversari.

Giannini: 6. Buona partita la sua.

Barba: 6.5. Come al solito il migliore del reparto.

Costanzo: 5. Assente.

Marchisano: 5.5. Si limita a svolgere il cosiddetto ‘compitino’ senza osare mai.

Vergara: 7. Prova sempre a dare una scossa alla partita con giocate continue e lotte su tutti i palloni.

Saco: 6. Gioca una buona partita, ma verticalizza davvero troppo poco.

D’Agostino: 5.5. Stranamente irriconoscibile oggi.

Spavone: 5.5. Come Marchisano non trova il coraggio di osare di più.

Cioffi: 6. È uno di quelli che ci prova di più, ma non riesce ad incidere.

Ambrosino: 7. Per l’ennesima volta parte dalla panchina e segna quando entra in campo.

